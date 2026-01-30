La 'Miel de Málaga' obtiene el sello europeo de Denominación de Origen Protegida

Archivo - Miel con queso - ANDRII POHRANYCHNYI/ ISTOCK - Archivo

BRUSELAS 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha concedido a la 'Miel de Málaga' el reconocimiento como Denominación de Origen Protegida (DOP), incorporándola al registro oficial de productos agroalimentarios con calidad diferenciada.

La decisión implica que esta miel, elaborada exclusivamente en la provincia de Málaga, queda protegida bajo un sello que certifica su origen y vincula sus características al territorio donde se produce.

La 'Miel de Málaga' se obtiene a partir del néctar de flores o de secreciones vegetales transformadas por las abejas. Según los criterios establecidos, debe clasificarse por su origen botánico, ya sea floral, vegetal o como miel de mielada.

El reconocimiento europeo subraya la diversidad de este producto, resultado del relieve y del clima de la zona, que favorecen la existencia de hasta ocho variedades diferentes, entre ellas una multifloral y siete monoflorales con características propias.

Estas variedades se distinguen por aromas afrutados y florales y por sabores que incluyen matices amargos, ácidos, astringentes o incluso salados, rasgos que contrastan con el dulzor más habitual asociado a otras mieles.

Las temperaturas cálidas de la provincia aceleran la pérdida de humedad en los panales, lo que favorece una maduración más rápida y permite adelantar la cosecha, contribuyendo a un proceso productivo adaptado a las condiciones climáticas del sur peninsular.

Además, las largas horas de sol en la región prolongan la actividad de las colmenas durante más tiempo, lo que facilita que los apicultores puedan realizar varias extracciones a lo largo del año y mantener una producción continuada.

Con esta incorporación, la 'Miel de Málaga' pasa a formar parte de los más de 3.900 productos protegidos que figuran actualmente en la base de datos europea 'eAmbrosia', que reúne las indicaciones geográficas reconocidas por la Unión Europea.