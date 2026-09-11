Mijas (Málaga) acoge este fin de semana una prueba del circuito nacional de pickleball con el apoyo de la Diputación

Imagen del Cartel Pickle Pro Tour Mijas 2026. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mijas (Málaga) acoge desde este viernes una prueba del Pickle Pro Tour, el circuito nacional de pickleball de la Real Federación Española de Tenis (RFET), con el apoyo de la Diputación de Málaga y del Ayuntamiento. La competición se celebra durante todo el fin de semana (entre los días 11 y 13 de septiembre) en el Gran Parque del municipio.

Así lo ha anunciado la Diputación en una nota, donde ha detallado que en esta ocasión serán 290 los participantes en el torneo, que se desarrollará de manera simultánea en 17 pistas en la zona deportiva y en el anfiteatro.

El vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, ha destacado el crecimiento de este deporte y ha recordado que es el segundo año consecutivo que este municipio costasoleño organiza una prueba del Pickle Pro Tour. En la edición del año pasado, la deportista local María Costantino se proclamó campeona en la modalidad de dobles mixtos.

Mijas es el lugar elegido para la reanudación del circuito nacional tras el parón estival: la ciudad toma el testigo de Madrid (que acogió los partidos en la Plaza Mayor) y de La Coruña (en una plataforma construida sobre el mar).

En el Mijas Open 2026 van a competir hasta 26 categorías diferentes, repartidas entre los niveles 3.5, 4.5, PRO (tanto individual como dobles y dobles mixtos); y más de 50 años y más de 60 años. La prueba es la penúltima del calendario.

La organización entregará, en función de las clasificaciones finales, medallas de oro, plata y dos bronces por cada una de las categorías. Es un evento abierto al público y gratuito. En todo el transcurso de la competición se disputarán 866 partidos de esta modalidad deportiva en plena expansión mundial, que acaba de celebrar uno de sus torneos en Central Park (New York, EEUU).

El domingo día 13 quedará reservado para las finales de la categoría PRO, que serán cinco partidos que servirán para coronar a los campeones absolutos en las modalidades individual masculino, individual femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixtos.