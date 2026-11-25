La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, junto con representates de sectores clave para la economía local durante la presentación de la programación de Navidad - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, acompañada por empresarios locales, ha presentado este miércoles la programación especial de Navidad del municipio, que se desarrollará bajo el título 'Mijas, un cuento de Navidad', y que llevará la iluminación, las tradiciones y las actividades de ocio a los tres núcleos: Las Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo para dinamizar el comercio y atraer visitantes.

El calendario de encendido del alumbrado comenzará el 4 de diciembre en Las Lagunas, continuará el 5 de diciembre en La Cala y culminará el 6 de diciembre en Mijas Pueblo, con diferentes actividades para dar la bienvenida a estas fechas tan especiales.

La alcaldesa informado de los puntos clave de la programación festiva y ha querido hacerlo acompañada de sectores clave de la economía local, como la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, representada por su vicepresidente Juan Miguel Marcos; la Asociación de Comerciantes e Industriales de Mijas (ACIM), con su presidente, Alejandro Jaime; y la Asociación Caleña de Empresarios y Comerciantes (ACEC) de La Cala de Mijas, con su presidente Juan Antonio Gambero.

Mata ha valorado la apuesta del equipo de gobierno por ofrecer una Navidad participativa, con propuestas para todas las edades y repartidas por la ciudad.

"Queremos que los mijeños puedan disfrutar de la Navidad cerca de sus casas, que cada uno de nuestros tres distritos tenga su propio ambiente y que ninguna familia se quede sin vivir la ilusión de estas fechas. Por eso, por segundo año consecutivo, Las Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo darán la bienvenida a la Navidad con sus respectivos encendidos del alumbrado y espectáculos de luces", ha señalado.

Asimismo, ha señalado que el alumbrado artístico de este año estará conformado por 4.630.000 puntos led, con el objetivo de que la ciudad "brille con luz propia" y de hecho ha destacado que los espectáculos de luces de los tres distritos serán a las 18,30, 19,30 y 21,30 horas.

La programación incluye zambombas flamencas, encuentros de pastorales, conciertos, musicales infantiles, cuentacuentos, visitas de Papá Noel y del paje real, además de otras actividades pensadas para compartir en familia, pues lo que hoy ha ofrecido es solo un adelanto de lo mucho que hay preparado este año.

Entre las citas destacadas figuran los espectáculos infantiles 'Cenicienta', 'El Rey León' y 'La Bella y la Bestia', y el XLI Encuentro de Pastorales Villa de Mijas, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de diciembre en los tres núcleos.

Mata ha subrayado que el objetivo es que "Mijas se convierta durante estas semanas en un lugar lleno de vida, donde vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuestras calles y plazas, compartir nuestras tradiciones y crear recuerdos que permanezcan en el tiempo".

Así, desde el Área de Fiestas se ha preparado una programación amplia que combina las tradiciones más arraigadas con propuestas de entretenimiento para los más pequeños. Las zambombas tendrán lugar en los tres núcleos: el 4 de diciembre en Las Lagunas, con Jerez Suena a Navidad; el 5 de diciembre en La Cala, con el Coro de la Abuela María; y el 12 de diciembre en Mijas Pueblo, con Casa Pestiño.

También tendrá un protagonismo especial la música tradicional con el XLI Encuentro de Pastorales, que reunirá a agrupaciones locales e invitadas los días 18 de diciembre en Las Lagunas, 19 de diciembre en La Cala y 20 de diciembre en Mijas Pueblo.

La programación infantil contará además de musicales, con otros espectáculos, cuentacuentos y visitas de personajes navideños. Todo ello sin olvidar las tres Cabalgatas de Reyes Magos que se desarrollarán el día 5 de enero por la tarde.

Asimismo, se han organizado actividades específicas para los mayores, con excursiones culturales, un concierto de Navidad y encuentros de convivencia en los centros de mayores de los tres núcleos.

La alcaldesa, durante su presentación, ha informado de que este año 2026, la organización de los eventos navideños y el alumbrado artístico ha supuesto una inversión municipal de 2,2 millones de euros.

Junto a la programación festiva, el Ayuntamiento va a poner en marcha una campaña publicitaria en los medios municipales para fomentar las compras en los establecimientos comerciales y las visitas a los negocios gastronómicos de la ciudad.

A esta iniciativa se sumará una campaña de promoción en medios de comunicación provinciales para atraer visitantes de otros municipios y dar a conocer la Navidad mijeña como un atractivo turístico sin igual no solo en la provincia, sino en el resto de España.

"Estas fechas también son una oportunidad para apoyar a nuestros comerciantes, restauradores y empresarios turísticos. Pretendemos que quienes viven en Mijas apuesten por nuestros negocios y que los visitantes descubran todo lo que nuestro municipio tiene que ofrecer", ha indicado la regidora.

Al respecto, Mata ha agradecido la implicación del tejido empresarial mijeño: "Agradezco el esfuerzo y la colaboración de nuestros empresarios. Su participación es fundamental para que Mijas siga siendo un municipio atractivo y lleno de oportunidades. Apostar por el comercio local significa apoyar el empleo, a nuestras familias y a la economía de nuestra ciudad".

La campaña pretende, por tanto, "aprovechar el incremento de actividad propio de estas fechas para favorecer el consumo en los negocios del municipio, contribuir a la generación de empleo y reforzar la actividad económica en los tres núcleos".

El Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos la programación completa a través de sus canales oficiales (web y redes sociales) y Mijas Comunicación, con el objetivo de que todos los interesados puedan consultar las fechas, horarios y ubicaciones y no se pierdan ninguna de las propuestas.

Por último, la alcaldesa ha invitado "a todos los mijeños y visitantes a que nos acompañen, recorran nuestros tres núcleos y disfruten de esta Navidad tan especial. Queremos que sean unas semanas para convivir, compartir, apoyar a nuestros negocios y disfrutar de la magia de estar juntos".