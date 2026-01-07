Mijas (Málaga) atiende más de 60 incidencias por el viento con caídas de árboles, vallas y daños materiales

Mijas ha atendido más de 60 incidencias provocadas por el fuerte viento, sobre todo relacionadas con caídas de árboles y muros, desprendimientos de vallas publicitarias, arreglos de socavones, daños en marquesinas y otros problemas puntuales. - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

Los servicios municipales del Ayuntamiento de Mijas (Málaga) han atendido desde las primeras horas del 6 de enero hasta el mediodía de este miércoles más de 60 incidencias provocadas por el fuerte viento, sobre todo relacionadas con caídas de árboles y muros, desprendimientos de vallas publicitarias, arreglo de socavones, daños en marquesinas y problemas puntuales de abastecimiento de energía eléctrica.

Así lo han señalado desde el Consistorio en un comunicado, en el que detallan que los daños materiales han sido cuantiosos, aunque no ha habido que lamentar percances personales. Sin embargo, se han registrado situaciones de peligro, especialmente por la caída de un árbol sobre un vehículo aparcado en la vía pública en El Coto; otro de gran tamaño derribado por el viento en La Muralla, junto a la parroquia; o caídas de vallas de cristal y anuncios publicitarios en La Cala y Las Lagunas.

Las delegaciones de Policía Local; Bomberos y Protección Civil; Servicios Operativos y Parques y Jardines se han coordinado con refuerzo de guardias y ampliación del número de efectivos sobre el terreno. Este trabajo conjunto ha permitido solventar los problemas ocasionados por unas rachas que obligaron a la Agencia Estatal de Meteorología a activar la alerta amarilla hasta las 18.00 horas del día 6 de enero.

El concejal de Bomberos y Protección Civil, Francisco Jerez, ha valorado el trabajo conjunto para evitar daños mayores y ha subrayado que el retén de cuatro bomberos adicional que se movilizó desde primera hora del día 6 ha permitido acelerar el ritmo de los trabajos y permitir una vuelta a la normalidad más rápida en beneficio de los ciudadanos.

Tanto la Policía Local como Protección Civil y las delegaciones de Parques y Jardines y Servicios Operativos han actuado en La Alquería, El Coto, La Sierrezuela, Puebla Tranquila, Calahonda, La Muralla, Espartales, Toril, Calanova, Calahonda y Riviera, principalmente, aunque ha sido necesario supervisar constantemente los tres núcleos ante las múltiples llamadas recibidas por la Policía Local.

En lo que respecta a Protección Civil, en permanente coordinación con el servicio de Bomberos, sus miembros han actuado en el apuntalamiento del encofrado de una obra en la calle San Luis, así como en el balizamiento y señalización de diversas zonas tras la caída de árboles y de cartelería publicitaria: Estas intervenciones han tenido lugar en la calle Las Palomas, Cortijo Colorado, Valtocado y la zona de Santana Golf.

Desde que comenzaron las incidencias hasta el mediodía de este miércoles 7 de enero se han llevado a cabo rondas periódicas de vigilancia, con el objetivo de comprobar que todas las zonas balizadas y precintadas permanecían correctamente señalizadas y acordonadas, sin que se hayan detectado incidencias adicionales.