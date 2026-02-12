Mijas solicita al Gobierno un aporte "urgente" de arena en las playas ante la inminente llegada de la Semana Santa

Playa afectada por el temporal en Mijas - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa del municipio malagueño de Mijas, Ana Mata, ha alertado por carta al Gobierno central de "la afectación" que sufren las playas de la localidad tras los últimos temporales marítimos, y ha solicitado un aporte "urgente" de arena antes del inicio de la temporada alta de turismo con la llegada de la Semana Santa.

En la misiva, dirigida al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, la regidora señala la "preocupante situación" en la que ha quedado el litoral del municipio tras "los continuos embates del oleaje y el viento que han golpeado el litoral de la provincia".

Al respecto, ha recordado que el balance que ha realizado la delegación de Playas del Ayuntamiento de Mijas "establece que un 70% del litoral del municipio ha sufrido importantes pérdidas de superficie".

Además de la notable pérdida de áridos, también se ha derrumbado parte de un tramo de la Senda Litoral, en la zona de El Capricho, que no obstante ya está en reconstrucción por parte del Ayuntamiento, pues es la administración competente en este caso.

"Los episodios de fuerte oleaje han provocado también la formación de escalones y socavones que dificultan el tránsito y comprometen la imagen y la funcionalidad de nuestras playas", ha señalado Mata en la carta.

Además, la alcaldesa ha mostrado su "preocupación" por el estado de este principal reclamo turístico a pocas semanas ya del inicio de la Semana Santa, que este año comienza el 29 de marzo.

"El actual estado de las playas no sólo incide negativamente en el uso y disfrute por parte de vecinos y visitantes, sino que afecta de manera directa a la principal actividad económica del municipio, que es el turismo", ha recordado Mata.

Ante la segura llegada de visitantes tanto nacionales como internacionales para disfrutar de la primera gran cita turística del año, la alcaldesa de Mijas ha incidido en "la importancia de que el Gobierno de España --competente en la materia a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-- actúe con prontitud para generar unas condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad e imagen en el litoral".

"El Ayuntamiento de Mijas reitera la plena disposición a colaborar técnica y administrativamente para agilizar las actuaciones que se consideren oportunas, facilitando informes, datos o coordinación operativa que contribuyan a una intervención eficaz y rápida", ha concluido la alcaldesa.

Por otro lado, han recordado desde el Ayuntamiento que los temporales han generado continuos avisos amarillos y naranjas, con vientos de hasta fuerza siete y rachas de hasta 90 kilómetros por hora, "lo que ha provocado no sólo pérdida de arena, sino también desperfectos en equipamiento de playas".

Por último, han recordado que a finales de 2025, el litoral de Mijas ha renovado recientemente para 2026 sus certificaciones de calidad, sostenibilidad, Banderas Azules, Sendero Azul, Centro Azul --único de la provincia de Málaga, El Torreón de La Cala-- y accesibilidad universal.