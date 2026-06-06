El Mimma acoge el concierto 'Viaje sonoro: del Romanticismo a la Modernidad'

Cartel del concierto Viaje sonoro del Romanticismo a la Modernidad en Mimma - MIMMA

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Interactivo de la Música Málaga (Mimma) se prepara para acoger una de las citas "más ambiciosas y magnéticas de su programación de junio". Así, el próximo domingo, a partir de las 10,30 horas, el auditorio del museo se convertirá en el escenario de 'Viaje sonoro: del Romanticismo a la Modernidad'.

Se trata de un recital a cargo de las alumnas y alumnos de la prestigiosa profesora Raquel Hernández Carrión, pertenecientes al Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra de Málaga.

El concierto propone una travesía emocional y estilística por los paisajes musicales más fascinantes de los siglos XIX y XX. El público se sumergirá en la extrema sensibilidad y el lirismo de maestros como Frédéric Chopin y Piotr Ilich Tchaikovsky, para luego experimentar la arrolladora intensidad expresiva de Serguei Rachmaninov y la fuerza rítmica e innovadora de Béla Bartók.

Como broche de oro a este mapamundi musical, el programa reserva un espacio de honor para el color, el folclore y la esencia de los grandes compositores nacionales.

Las obras de Isaac Albéniz, Enrique Granados y Joaquín Turina inundarán el Palacio del Conde de las Navas, aportando ese aroma tan nuestro, lleno de luz, danza y contrastes. Detrás de cada nota se esconde el talento inabarcable, el esfuerzo y la frescura de una nueva generación de jóvenes músicos.

Sus interpretaciones no solo destacan por el rigor técnico, sino por una madurez y sensibilidad capaces de conectar con todos los públicos, desde los melómanos más exigentes hasta las familias que visitan el museo por primera vez.

Por último, el Mimma ha recordado que "manteniendo el firme compromiso de hacer la alta cultura accesible para todos", el acceso a este concierto de dos horas de duración está incluido con la entrada general del museo.