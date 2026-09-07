Miramar, en Fuengirola (Málaga), acoge un evento de 'La Casa de Muñecas de Gabby' con gincana, photocall y sorteos

La Casa de Muñecas de Gabby llega por primera vez a Málaga de la mano del centro comercial Miramar. - CC MIRAMAR

FUENGIROLA (MÁLAGA), 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Miramar, en Fuengirola (Málaga), ha acogido un evento temático del universo de 'La Casa de Muñecas de Gabby', que contará con una zona de juegos, photocall, una gincana, sorteos y un 'meet and greet', entre otras actividades infantiles. La acción se extenderá hasta el próximo 20 de septiembre.

Según han explicado desde Miramar, los visitantes "podrán conocer a Gabby y hacerse fotos con ella" tanto este viernes como el próximo 18 de septiembre, de 17,30 a 20,30 horas, en un 'meet and greet' ubicado en la primera planta, junto al local de Primark. Tanto para acceder a esta acción como a las del resto del programa, los asistentes mostrarán el identificador de la app de Miramar al personal del evento.

El programa continuará con la puesta en marcha de una zona de juegos en la terraza del centro, en donde los niños podrán disfrutar de diversas actividades guiadas y jugar con productos oficiales de la popular serie infantil. Este espacio abrirá durante los fines de semana, en horario de 17,00 a 21,00 horas para los viernes, mientras que los sábados y domingos se ampliará con sesiones extendidas de 12,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.

Paralelamente, tendrá lugar una gincana familiar en la que los participantes deberán localizar una serie de letras ocultas en cada una de las cinco esculturas de los 'gatitos mágicos' repartidas por todo el centro. Aquellos que las reúnan todas, descubrirán la palabra secreta y se llevarán un regalo que podrán recoger en el punto de información habilitado para ello. Esta actividad estará disponible todos los días del evento en la planta baja, en horario de apertura del centro comercial.

Según ha explicado la directora de marketing de Miramar, Sandra Iglesias, "uno de los grandes objetivos del centro para este año ha sido el de ofrecer una variedad de planes familiares para desmarcarse como espacio referente en ocio y compras en la provincia, y por ello, ser pioneros a la hora de acoger un evento del universo de Gabby en Málaga es un gran paso para nosotros". "Estos más de 15 días de diversión también irán dirigidos a amenizar la vuelta al cole de los más pequeños para que puedan vivir esta nueva etapa de la forma más divertida posible".

Además de las actividades, el público podrá hacerse fotos con Gabby en un photocall situado en la planta alta que recreará el escenario de su casa de muñecas. Como colofón a las casi tres semanas consecutivas de ocio infantil, se realizará un sorteo de un lote de productos oficiales de Gabby entre todas las participaciones registradas de todas las actividades, por lo que los usuarios únicamente deberán escanear sus códigos QR para acreditarse.