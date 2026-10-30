Mofifican conciertos previstos para este fin de semana dentro del Festival de Jazz tras el accidente ferroviario

Cartel del 40 Festival Internacional de Jazz de Málaga - TEATRO

MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de las actividades paralelas del 40 Festival Internacional de Jazz de Málaga previstas para este fin de semana se modifican por el luto oficial decretado tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Así, los conciertos de Bad Blues Quartet se celebrarán el domingo 1 de noviembre a las 13,00 horas en el auditorio Curro Román, en el parque Virginia, en el distrito Este; y a las 18,00 horas en el parque de Huelin, en el distrito Carretera de Cádiz, según han informado en un comunicado.

La actuación prevista inicialmente para el viernes 30 de octubre en el parque de Huelin se traslada al domingo 1 de noviembre, mientras que el concierto programado para el sábado 31 de octubre en el auditorio Eduardo Ocón queda cancelado.

Por último, han precisado en el comunicado que ambos conciertos serán de entrada libre y gratuita hasta completar aforo.