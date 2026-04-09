Montero está "muy contenta" con las listas del PSOE-A al 17M aunque no descarta "alguna ligera modificación" en su orden

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en el Parlamento andaluz este miércoles. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

CASARES (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, se ha congratulado este jueves de la "normalidad democrática" con la que, a su juicio, se ha desarrollado el proceso de elaboración de listas con las que su partido va a concurrir a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, si bien no ha descartado que por parte de los órganos regionales que deben validarlas se produzca "alguna ligera modificación" en el orden de los nombres propuestos por las ejecutivas provinciales.

Así lo ha indicado la dirigente socialista en una atención a medios en Casares (Málaga), y a preguntas de los periodistas después de que este pasado miércoles el PSOE de Andalucía recibiera de las ocho Comisiones Ejecutivas Provinciales las propuestas de listas electorales para los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.

La Comisión Regional de Listas tiene pendiente emitir dictamen sobre estas candidaturas que elevará al Comité Director, máximo órgano del PSOE-A entre congresos, que se reunirá este viernes, 10 de abril, en Cádiz para su aprobación, mientras que la ratificación definitiva correrá a cargo de la Comisión Federal de Listas.

María Jesús Montero ha querido "felicitar" al PSOE-A "por la normalidad democrática con la que se resuelve algo tan importante como quién nos representa en el Parlamento de Andalucía", y ha defendido que su formación cuenta con "muchas personas capacitadas, con talento para poder ocupar esas posiciones y, sobre todo, tiene mucha gente con ganas", que "quiere desarrollar en los próximos años ese trabajo en el Parlamento de Andalucía".

Eso "obliga, como siempre, a poner en las listas a quienes creemos que representan mejor a los hombres y mujeres que tienen que trabajar en Andalucía para los próximos cuatro años" de legislatura, según ha abundado María Jesús Montero, que se ha declarado "segura" de su "victoria" en las próximas elecciones andaluzas, y al respecto ha señalado que el Parlamento será "un elemento nuclear para poder impulsar la política legislativa" que los socialistas pretenden "desarrollar desde el Gobierno de Andalucía".

Aprovechando su presencia en Casares junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, la líder del PSOE-A ha valorado como "un honor" para la provincia malagueña que dicho dirigente sea quien vaya a encabezar la lista socialista por dicha circunscripción, y en esa línea ha señalado que ha realizado "un magnífico trabajo durante estos cuatro años como parlamentario", por lo que "conoce muy bien los problemas de los ciudadanos de Málaga", y "particularmente muy bien también la dinámica de cómo funciona el Parlamento de Andalucía", además de que "sabe perfectamente la dejadez, la desidia con la que el Gobierno andaluz está trabajando en los últimos tiempos", según ha abundado.

La candidata a la Junta ha agregado que las mujeres que forman parte de las listas socialistas son "un orgullo" para sus compañeras socialistas y "una motivación para seguir trabajando", y ha remarcado que son "mujeres muy preparadas, mujeres jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar para su tierra, para Andalucía", y en el PSOE-A se van a "aprovechar" así de su "talento".

PREGUNTADA POR "MALESTAR" EN ALGUNAS AGRUPACIONES

A preguntas de los periodistas sobre el "malestar" que se habría producido en algunas agrupaciones provinciales del PSOE-A por la elaboración de esas listas, Montero ha respondido que "es lógico" que pueda haberse producido entre "algún compañero" por la posición en que ha quedado en ella, por debajo de otros militantes que figuren en "posiciones de salida" y, por tanto, con "más capacidad de poder conseguir el acta de diputado".

En esa línea, ha subrayado que eso se puede dar "en cualquier partido democrático" donde "la gente tiene muchas ganas de trabajar en el equipo regional y en el Parlamento de Andalucía", y en el PSOE-A lo viven "con absoluta normalidad", según ha comentado la candidata a la Junta, quien, en todo caso, ha querido "agradecer a todos los secretarios generales" de las ocho provincias andaluzas "la capacidad de llegar a acuerdos para poder combinar algo tan importante como la constitución de un equipo regional con los equilibrios que siempre hay que hacer al interior de las provincias".

De esta manera, María Jesús Montero ha dicho estar "muy contenta, muy satisfecha con el proceso de elaboración de listas", por lo que ha felicitado al PSOE-A, que "siempre da lo mejor de sí mismo para que al final el interés general sea el que se abra camino". "No es importante para nosotros la persona con nombres y apellidos; lo importante es que somos un equipo, y ese equipo lo va a dar todo para que el próximo 17 de mayo tengamos un cambio necesario en la Junta de Andalucía que va a venir de la mano de la candidatura" que ella encabeza, según ha incidido para subrayar que sale a estos comicios "con la perspectiva de ganar" y de desarrollar "todas las políticas" que pretende impulsar.

No obstante, a preguntas de los periodistas sobre si el Comité Director va a aprobar "sin ningún tipo de problema" las listas elaboradas por las direcciones provinciales, la secretaria general del PSOE-A ha respondido que hasta este viernes "no termina el proceso de elaboración de listas", y eso es algo que "también es importante respetarlo".

"Ha sido el momento de las agrupaciones, de las provincias, y ahora llega el momento de la lista regional y también del federal, que tiene su papel que decir", ha abundado María Jesús Montero para apostillar que, "hasta que no termine ese momento de elaboración de listas, no se puede dar por concluido todo este proceso".

Ha puntualizado que, "en líneas generales, todas las listas han sido consensuadas con la dirección regional, y solamente alguna pueda sufrir algún tipo de ligera modificación en el orden de las personas que la componen", pero que en todo caso sería un cambio "menor", según ha apostillado antes de insistir en defender que "el proceso de diálogo ha sido muy productivo" y lo quiere "agradecer", porque "siempre es importante que entre todos seamos capaces de elegir a los mejores hombres y mujeres", ha abundado.

Montero ha concluido señalando que cada militante "tiene su voluntad de participar" en este proceso, y "eso hace que algunos compañeros no hayan podido estar en la lista" correspondiente "en los primeros puestos de salida", pero "seguirán trabajando para que este partido consiga el mejor resultado posible" en las próximas elecciones, que en el caso del PSOE-A "no puede ser otro que ganar las elecciones del 17 de mayo", según ha zanjado su secretaria general y candidata a la Junta.

