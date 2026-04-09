Montero reafirma sus "compromisos" de "construir 100.000 viviendas" y "derogar" la ley andaluza si preside la Junta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Casares (Málaga). - PSOE-A

CASARES (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha reafirmado este jueves sus "compromisos" de "construir 100.000 viviendas" en Andalucía y de "derogar" la ley andaluza sobre esta materia aprobada por el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno si alcanza su objetivo de ser presidenta de la Junta tras las elecciones del próximo 17 de mayo.

Así lo ha trasladado la candidata socialista en una atención a medios durante una visita al municipio de Casares (Málaga) en la que ha subrayado que la vivienda es el "segundo gran problema que los ciudadanos andaluces señalan dentro de sus preocupaciones", y al respecto ha lamentado que "no es posible" actualmente para los jóvenes andaluces y las personas con "bajas rentas" que puedan tener "un hogar propio, porque el precio de la vivienda se ha disparado, y mucho más en la provincia de Málaga y concretamente en la Costa del Sol", ha apostillado.

En esa línea, la dirigente socialista ha advertido de que en los "últimos siete años" --coincidiendo con la etapa de gobierno de Juanma Moreno en Andalucía-- se ha producido "un incremento de los precios" de la vivienda de "más del 60%", lo que provoca que el acceso a una vivienda se haya convertido en "un bien de lujo", cuando es algo que "se tiene que garantizar", según lo recogido en el Estatuto de autonomía, y que "los poderes públicos tienen que promover", ha agregado.

La candidata del PSOE-A ha denunciado además que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no ha construido vivienda pública en los últimos tiempos", y "está permitiendo que más de 20.000 viviendas sean consideradas ilegales de pisos turísticos y, por otra parte, ha hecho" que las viviendas de protección oficial (VPO), "en vez de tener la protección que ha planteado el Estado de 30 años", la tenga de "siete años".

De esta manera, ha acusado al Gobierno de Moreno de estar "especulando con el precio de viviendas que a veces alcanzan los 350.000 euros", pese a lo cual "dicen" desde la Junta que son "viviendas asequibles que ponen a disposición de los ciudadanos", cuando "nadie puede pagar un precio de esa vivienda teniendo un sueldo medio", o un "primer empleo" como en el caso de los jóvenes que, en esos casos, "siempre tienen dificultades para pagar la entrada".

Montero ha subrayado su compromiso de construir "100.000 viviendas", así como que una de las "primeras medidas" que va a "llevar a cabo como presidenta de la Junta de Andalucía en los 100 primeros días" con dicha responsabilidad "va a ser la derogación de la ley de vivienda que ha aprobado el Gobierno de Andalucía", que conlleva "hacer inviable las zonas tensionadas, la bajada de los precios del alquiler", que "especula con el precio de la vivienda y no persigue los pisos turísticos que están quitando capacidad para que los vecinos puedan encontrar un alquiler a un buen precio y, además, que se prolongue en el tiempo", ha continuado la dirigente socialista antes de concluir.