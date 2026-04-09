Montero: La sanidad pública andaluza ha pasado de "joya de la corona" a suponer un "auténtico calvario" con Moreno

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de firmar con las Mareas Blancas de Andalucía el 'Manifiesto para Recuperar la Sanidad Pública Andaluza'. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

CASARES (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha lamentado este jueves que la sanidad pública, que "siempre fue la joya de la corona" en Andalucía, "se ha convertido con los gobiernos" de Juanma Moreno (PP-A) en "un auténtico calvario, en un auténtico problema para mucha gente".

Así lo ha manifestado la dirigente socialista en una atención a medios durante una visita al municipio malagueño de Casares, localidad natal de Blas Infante, considerado como 'padre de la patria andaluza', lo que le ha llevado a evocar el Estatuto de autonomía y el "autogobierno que impulsó el pueblo andaluz".

Ante el consultorio del citado municipio malagueño, María Jesús Montero ha reivindicado como "uno de los principales logros" del "desarrollo del autogobierno" y del Estatuto de autonomía andaluz el que "durante la etapa de gobierno socialista" Andalucía contara "con un sistema sanitario que era de los mejores de España".

"Y lo digo no como un titular, sino porque los datos avalaban que habíamos podido construir un sistema de salud capilarizado en el territorio, que tenía la mejor tecnología para curar los problemas más graves que tenía la ciudadanía, y que reconocía los derechos a las personas" a cuestiones como "ser intervenido quirúrgicamente en un plazo de 180 días", o a "recibir atención del médico de familia en un plazo de 24 o de 48 horas", ha abundado María Jesús Montero.

Tras defender también que con el PSOE-A en el Gobierno de la Junta se había conseguido asegurar al ciudadano que, ante "un problema de salud", podía encontrar "el tratamiento oportuno" en el sistema sanitario andaluz, la dirigente socialista ha advertido de la situación actual del consultorio de Casares, que "atiende a aproximadamente 9.000 personas y que cuenta con un solo médico de familia".

Ha advertido además de que "si la gente enferma a una determinada hora del día, dependiendo de cuál sea la hora, puede venir al consultorio o se tiene que desplazar 20 kilómetros hasta el centro de salud más cercano, incluso 57 kilómetros para llegar a su hospital de referencia".

Frente a ello, la también exconsejera andaluza de Salud ha defendido que "el éxito de un sistema sanitario es que en cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio", el ciudadano pueda encontrar "una atención sanitaria" que le "atienda a tiempo" para que sus "problemas de salud no se compliquen", y en esa línea ha manifestado que "esto no va solo de que uno se sienta más satisfecho con la atención porque la reciba antes, sino que si hay algo que se impacta por no recibir a tiempo un tratamiento es justamente la salud de los ciudadanos".

Por ello, Montero ha querido "reivindicar" que ni Casares ni "otros municipios" andaluces pueden tener "una atención sanitaria tan precarizada", así como ha puesto de relieve que "se han publicado estudios", algunos "recientemente", que ponen de manifiesto que "la sanidad es el principal problema que perciben los ciudadanos", junto al del acceso a la vivienda.

LA SANIDAD COMO "AUTÉNTICO PROBLEMA"

Al hilo, la candidata socialista ha subrayado que "la sanidad siempre fue la joya de la corona", pero "se ha convertido con los gobiernos de Moreno Bonilla en un auténtico calvario, en un auténtico problema para mucha gente que está esperando una prueba", que "no sabe si tiene algo realmente que le pueda dañar su salud, si se puede despreocupar y quitarse angustia, o directamente que no tiene coche para ir a 20 kilómetros a recibir atención sanitaria y anda molestando a los vecinos, gastando el dinero en un taxi para poder desplazarse a un entorno que tenía que estar asegurado en lugares como Casares".

Al respecto, Montero ha advertido de que, "si no hay servicios públicos en los municipios, acudimos al problema de la despoblación", porque "la gente no va a vivir a los lugares donde no tenga asegurada la sanidad o la educación pública", y "esto hace que concentremos la población en otros entornos, con los trastornos que esto conlleva y con el vaciamiento que se produce en nuestros pueblos", ha avisado.

En esa línea, la candidata del PSOE-A ha proclamado que el sistema sanitario público "tiene que garantizar que en núcleos de población" como el de Casares "hay suficientes profesionales para que no se tengan que desplazar los vecinos a ser atendidos de sus problemas más frecuentes, que son los que atiende el médico de familia", y ha puntualizado que "los profesionales están dando lo mejor de sí mismos para poder paliar a esta situación, pero no llegan".

Desde estas premisas, la dirigente socialista ha concluido avisando de que desde el PSOE-A van a "seguir trasladando y denunciando la precariedad, el deterioro que están sufriendo los servicios públicos en Andalucía, pero muy especialmente en los pueblos, en las comarcas, en los lugares donde necesitamos esa atención 24 horas", según ha zanjado.

