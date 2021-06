Montesinos (PP) pide a Díaz y Espadas que se pronuncien "alto y claro" sobre indultos: "Sánchez está cada día más solo"

Insta a españoles a firmar contra concesiones a líderes del 'procés' y al presidente del Gobierno a escuchar el "clamor de la calle"

MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha exigido a los candidatos a las primarias del PSOE andaluz Susana Díaz y Juan Espadas a que se pronuncien "alto y claro" sobre los posibles indultos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña, incidiendo en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "cada día más alejado de los españoles; más solo".

En Málaga, donde ha participado en la campaña del PP de recogida de firmas en contra de los indultos, Montesinos ha pedido a los candidatos socialistas, así como a los diputados, senadores, alcaldes y concejales de esta formación, que se pronuncien respecto a los indultos: "No todo vale, basta ya de medias tintas; que se pronuncien alto y claro".

"O se está con la Constitución y la justicia o con Sánchez y con quien ha dado un golpe a la legalidad", ha defendido, considerando que "no puede pasar ni un minuto sin que aclaren su posición respecto a los indultos", ha enfatizado.

A juicio del dirigente 'popular', en este asunto "no caben ambigüedades, no caben medias tintas, se tienen que pronunciar. O se está con todos los españoles y la igualdad y la soberanía nacional o se está con Sánchez y con quienes dieron un golpe a la legalidad".

Es más, Montesinos ha pedido a los socialistas que acudan a las más de 200 mesas dispuestas por los 'populares' en todo el país contra la concesión de indultos a los dirigentes del 'procés', y que apoyen las mociones registradas en el Parlamento andaluz así como en los ayuntamientos y diputaciones: "Esta es una campaña transversal, abierta a todos, en defensa de la justicia, de la Constitución y en contra de los indultos y a favor de la convivencia en el marco de nuestro Estado de derecho".

SÁNCHEZ ESTÁ "CRUZANDO LA LÍNEA ROJA"

Así, ha instado al presidente del Gobierno de España a escuchar "el clamor de la calle" y ha apuntado que se están viendo durante esta recogida de firmas "largas colas de españoles decepcionados, indignados, que dicen a Sánchez que ya basta, que no todo vale, que no valen peajes políticos a quienes dieron un golpe a la legalidad y están condenados por malversación y sedición".

En esas colas, ha dicho, "hay mucho votante del PP pero también de otras formaciones y mucho socialista descontento que no entiende que su presidente del Gobierno esté llegando al límite y cruzando la línea roja de pagar un peaje político para estar dos años más en La Moncloa. Hasta ese socialista admite que es intolerable".

En este punto, a una semana de la convocatoria en la Plaza de Colón por parte de la plataforma cívica Unión 78 "para decir no a los indultos y sí a la justicia y la Constitución", el vicesecretario de Comunión del PP ha hecho un llamamiento a que todos participen en esta recogida de firmas.

Montesinos ha reiterado que Sánchez "está cada día más alejado de los españoles, más solo por cuestión de los indultos pero también por la escandalosa subida de la luz o las zancadillas a las comunidades autónomas sólo porque no son de su color político, en vez de buscar dialogo y consenso".

"No hay crisis de gobierno, --ha continuado-- no hay cortina de humo, no hay propaganda que vaya a permitirle remontar el vuelo", ha asegurado Pablo Montesinos, quien ha aludido a las encuestas y a cómo los españoles "piden un cambio tranquilo".

Según el dirigente malagueño del PP, cuando Pedro Sánchez tome la decisión y convoque elecciones "los españoles tienen que estar seguros de que el PP está preparado para desfibrilar España y ponerla en marcha, para tomar las riendas del país".

"Si hoy se celebraran elecciones Pablo Casado sería presidente. Con optimismo, ilusión, les decimos que hay alternativa a los indultos, a la escandalosa subida de la luz y a esa zancadilla a las comunidades autónomas. Esa alternativa es Pablo Casado y el PP. Estamos preparados y vamos a gobernar para la totalidad de los españoles, defendiendo el interés general", ha finalizado.

