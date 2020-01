Montesinos (PP): "Sánchez lo que tiene que decirle a Torra es que haga las maletas y se vaya a su casa"

Publicado 10/01/2020 14:04:31 CET

Dice que si "trata de resistir al frente de Generalitat será el momento de que el Gobierno tome decisiones"

MÁLAGA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en vez de hablar con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en vez de decirle que se va a reunir con él; lo que tiene que decirle es que haga las maletas y se vaya a su casa".

Montesinos, en declaraciones a los periodistas en Málaga, y tras ser cuestiona por el hecho de que el Supremo mantiene la inhabilitación de Torra como diputado, acordada por la Junta Electoral Central, ha incidido en que "finalmente, y como siempre, el Estado de Derecho impera y yo creo que es el momento de estar a la altura de la circunstancias".

"El señor Quim Torra no puede estar al frente de la Generalitat de Cataluña ni un minuto mas. No puede estar al frente del Gobierno de todos los catalanes y no puede ser representante de todos los españoles al frente de la Generalitat ni un minuto más", ha asegurado Montesinos.

Es más, ha incidido en que "si Torra trata de resistir al frente de la Generalitat de Cataluña será el momento de que el Gobierno de España tome decisiones".

"Sánchez es el presidente del Gobierno y tiene que defender el interés de todos los españoles", ha continuado Montesinos, afirmando que "si Torra se resiste será Sánchez el que tendrá que obligar al señor Torra a que deje las responsabilidades como presidente de la Generalitat de Cataluña".

En este punto, el vicesecretario de Comunicación del PP ha dicho que Torra "ya estaba desautorizado en términos políticos a continuar al frente de la Generalitat porque no ejercía de representante de todos los catalanes, no ejercía como represente ordinario del Estado".

Así, ha dicho que "en los acontecimiento violentos que se vivieron, por ejemplo, en Cataluña en vez de estar con la justicia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvo con lo violentos; no se merecía, no se merece estar al frente de la Generalitat, pero ahora, además, es que hablamos del Estado de derecho y hablamos de los tribunales".

En este punto, cuestionado por si cree que si Torra no pudiera seguir al frente de la Generalitat se deberían convocar elecciones, Montesinos ha señalado que "vamos paso a paso", reiterando que la exigencia este viernes es que "si hay una llamada que tiene que hacer Sánchez a Torra es para decirle que se vaya a su casa".

"Lo primero que pedimos es que se vaya, que haga las maletas y que se vaya; y que si no se va le recordamos al Gobierno de España que es su obligación defender el interés general", ha afirmado, asegurando que "el Estado de derecho tiene que prevalecer y Sánchez ayer perdió una oportunidad ya que le debería de haber dicho es que tenía que haber echo las maletas e irse a su casa".

A juicio de Montesinos, "es la única conversación que tiene que tener Sánchez con Torra, decirle que no puede estar ni un minuto mas al frente de la Generalitat de Cataluña".

Por otro lado, ha dicho también que la decisión de los tribunales españoles lo que confirma "es que el Estado de derecho prevalece en España". "Nosotros somos un estado con separación de poderes y absolutamente garantista. Y yo me revuelvo contra la propaganda independentista. Somos una democracia de primera, aquí hay separación de poderes y la justicia funciona y el Estado de derecho prevalece".

Por último, cuestionado por la petición de libertad del líder de ERC, Oriol Junqueras, Montesinos ha incidido en que "Junqueras está en la cárcel y debe de seguir en la cárcel; Torra no puede estar ni un minuto más al frente de la Generalitat y sino el señor Sánchez tendrá que actuar", añadiendo, asimismo, que "Carles Puigdemont lo que debería hacer es, en vez de estar fugado de la justicia, ir también a la cárcel", ha concluido.