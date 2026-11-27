El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, este viernes en Marbella (Málaga), en un acto el último día de la campaña electoral por las elecciones generales del 29 de noviembre. - ALEX ZEA-EUROPA PRESS

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, es un "caballero" diciendo que dimitiría y no cogería el acta de diputado si perdiera las elecciones generales del día 29, mientras que el candidato del PSOE a la reelección como presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no se quiere ir" y quiera mantenerse "aforado" porque tiene "miedo a la justicia".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante un mitin en Marbella (Málaga) en el último día de la campaña electoral. A partir de las 19,00 horas, estará en Sevilla con Núñez Feijóo, en el acto de cierre del PP a nivel nacional.

Moreno se ha referido al hecho de que Feijóo retara ayer a Sánchez, en el debate a cuatro, a que dimitiera y renunciara a coger el acta de diputado nacional si perdiera las elecciones.

"Alberto le lanzó un reto y dijo que 'si yo no gobierno el 29, yo dimito y dejo mi acta de diputado'; eso es ser un caballero, eso es ser un presidente y eso es estar a la altura de las circunstancias, que es precisamente lo que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo", ha indicado Moreno, quien ha añadido que Sánchez, sin embargo, se mantuvo "en silencio".

"Lo normal es dimitir y dejar el acta de diputado, pero no se quiere ir porque le tiene miedo a la justicia y la corrupción generaliza que hay en su gobierno", según Juanma Moreno, para quien el único objetivo del candidato socialista, que "sabe que no va a seguir de presidente", es continuar en el Congreso, "con su aforamiento, porque él convocó las elecciones sabiendo perfectamente, porque tiene información siempre privilegiada, que la justicia es lenta pero llega".

"Y ahora su única preocupación es sobrevivir y seguir con los mandos del PSOE para que el partido le pague los abogados y seguir aforado siendo diputado en el Congreso", ha añadido Juanma Moreno, convencido de que el domingo, los ciudadanos le darán "la respuesta que él no se atrevió a dar, la de que se acabó su tiempo y que llega un nuevo tiempo con el PP en España".

Cuando el cambio está "a punto" de producirse, según el líder del PP andaluz, hay que "reivindicar más que nunca la figura de la gestión, del compromiso, del esfuerzo y del gobierno sólido que representa Alberto Núñez Feijóo y el PP": "Seriedad, responsabilidad y compromiso" y un partido que siempre ha sacado a España de la "ruina" en la que la dejaban los gobiernos del PSOE.

Juanma Moreno ha agregado que, en el debate a cuatro de ayer, Pedro Sánchez siguió "manipulando, mintiendo, faltando a la verdad e intentando engañar una y otra vez a todos", pero "los españoles son mucho más listos que él y, por tanto, ya no se lo creen".

"Sánchez mintió, huyó y señaló a Alberto Núñez Feijóo, que dio la cara y dio propuestas", ha agregado Juanma Moreno, apuntando que Sánchez se dedicó a apelar "al miedo" de que viene la derecha para que una parte de la sociedad no vote al PP, con "falsedades" sobre las pensiones o la sanidad.

Juanma Moreno ha puesto en valor el compromiso de Feijóo de hacer una auditoría de las cuentas públicas de España durante la etapa del gobierno de Pedro Sánchez y "vamos a ver qué ha pasado ahí".

El presidente andaluz ha pedido a los ciudadanos que el domingo, cuando vayan a votar, se acuerden de los compatriotas de Ceuta, de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), de los casos de "corrupción"; de las "mentiras" de Sánchez, o de lo que dice el líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre el candidato socialista.

Los ciudadanos, según ha añadido, tienen "la oportunidad, la posibilidad y la capacidad de cambiar de una vez por todas el rumbo": "Vamos a cambiar a España haciéndolo no solo desde la rabia, sino desde la ilusión, la esperanza y el compromiso". Moreno se ha mostrado convencido de la victoria del PP el domingo tanto a nivel de España como de Andalucía.