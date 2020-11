Moreno asegura que ha movido "Roma con Santiago" para ayudar a Abengoa, a la que pide que "cuanto antes se aclare"

MÁLAGA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que él ha "movido Roma con Santiago" para intentar ayudar a Abengoa, empresa a la que ha pedido que "cuanto antes se aclare", toda vez que ahora en la cúpula de la empresas hay "muchas cosas que decidir" y existe una "marejada de fondo".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Moreno ha manifestado, respecto al hecho de que Abengoa pudiera trasladar su sede social desde Sevilla a la Comunidad Valenciana, que aún no hay una decisión tomada y que supone que la tendrán que tomar los accionistas.

Respecto a la ayuda de 20 millones que Abengoa ha solicitado a la Junta, el presidente ha señalado que hay algo que está encima de la mesa y contra lo que su Gobierno "no puede actuar", que es el hecho de que los Servicios Jurídicos digan que "no existe ahora un espacio normativo que permita a la administración autonómica dar ayudas directas a una empresa por esa cuantía o por una menor".

Moreno ha añadido que los Servicios Jurídicos no lo permiten "por culpa de los excesos que se cometieron en la pasada década por parte de la administración socialista", y ha recordado los casos de Isofotón o de Cárnicas Molina, que llevaron a miembros de la Junta a estar inmersos en procedimientos judiciales.

"Nadie va a ir contra las normas y el Gobierno andaluz, con ese informe de los Servicios Jurídios no puede adoptar esa decisión" sobre la ayuda a Abengoa, según ha indicado Juanma Moreno.

Asimismo, ha señalado que le "sorprende mucho que una operación de unos 500 millones de euros se ponga en peligro por 20 millones de euros", cantidad que la empresa reclama a la Junta, lo que sólo representa algo más del tres por ciento de los avales.

"No me parece razonable que se diga que algo más del tres por ciento pone en peligro el conjunto del rescate de la empresas. No es sensato, y yo, sinceramente, no me lo creo", ha expresado.

Ha manifestado que ahora en la cúpula de Abengoa hay muchas cosas que decidir y existe una "marejada de fondo", por lo que ha pedido a la empresa "que cuanto antes se aclare", y ha insistido en que la Junta ha tratado de ayudar en la medida de sus posibilidades.

De hecho, el presidente ha manifestado que ha hablado tanto con el Gobierno central sobre que los avales del ICO fueran más amplios, como con la entidad financiera más importante que avale la operación. "He movido Roma con Santiago, si me permiten la expresión, para ayudar a la empresa, pero cuando los Servicios Jurídicos dicen que no podemos hacerlo, evidentemente nadie va a firmar algo contra derecho", ha sentenciado.