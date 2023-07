Moreno avisa, a dos días de las elecciones, de que "no hay nada ganado" y hay que ir a votar: "No arriesguemos"

MÁLAGA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este viernes, a dos días de las elecciones generales, de que no hay "nada ganado" y hay que ir a votar, pese a la época estival, porque no podemos "arriesgar" y perder una oportunidad de cambio histórico en España.

En el último día de campaña electoral, Moreno ha participado en un mitin, en Los Baños del Carmen de Málaga, al que han acudido unas 1.200 personas, junto al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y al cabeza de lista por la provincia al Congreso y coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Moreno ha pedido a los andaluces que se movilicen y acudan a las urnas el domingo, a ser posible "tempranito cuando se está más fresquito", pero que nadie deje de votar para evitar llevarnos una "desagradable sorpresa".

Ha defendido que el único "voto útil" es al PP, porque es la única forma de desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, de forma "directa", sin atajos, en un aviso a los ciudadanos que tienen intención de votar a Vox.

Juanma Moreno ha pedido el voto tanto a esos ciudadanos como a los votantes socialistas que están "desencantados con el sanchismo" y que quieren recuperar al PSOE, que tiene que "regenerarse" en la oposición y volver a ocupar el espacio de "centro izquierda".

"Votad al PP, a futuro y progreso, que no os vais a arrepentir", les ha trasladado Juanma Moreno, quien ha puesto de manifiesto que Pedro Sánchez no ha venido a Andalucía ni una sola vez durante los quince días de campaña electoral. "No viene a la comunidad donde más españoles vivimos, curioso", ha expresado Moreno, apuntando acto seguido que Sánchez no ha venido porque sabe que los andaluces "estamos profundamente decepcionados con sus políticas, sus mentiras y con el maltrato injustificable" que su Gobierno le ha dado a esta tierra.

Para Moreno, Andalucía necesita un Gobierno en España "amigo, que nos entienda y que tenga la sensibilidad suficiente hacia nuestros problemas" y ello sólo lo puede garantizar, según ha apuntado, Núñez Feijóo, que es el presidente "con mayúsculas" que necesita el país.

Ha indicado que Feijóo es capaz de "unir a España en un objetivo común", como fue capaz de unir a los gallegos mediante cuatro mayorías absolutas y ha sido capaz de unir al PP tras una grave crisis interna.

"España necesita que estemos unidos, que seamos un pueblo unido con un solo objetivo, hacer de este país una de las grandes potencias de Europa y del mundo con progreso, bienestar y riqueza, y eso solo se puede conseguir unidos en torno al proyecto político que representa Feijóo", ha sentenciado el presidente andaluz.

Se ha mostrado "plenamente convencido de que Feijóo no va a decepcionar a los españoles ni a los andaluces". "Va a estar cerca de Andalucía. Cree y quiere a Andalucía", ha recalcado.