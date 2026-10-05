Moreno no se niega a una tasa turística si el Gobierno diseña un "marco global" por ley que dé "seguridad jurídica"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur. A 5 de octubre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifest - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha dicho este lunes que él no se niega a la implantación de una 'tasa turística' si previamente el Gobierno central diseña por ley un "marco global" que le concediera "seguridad jurídica".

Así lo ha apuntado el presidente andaluz durante su participación en un foro informativo organizado por el diario 'Sur' en Málaga, donde han preguntado a Moreno si es "partidario" de implantar la conocida como 'tasa turística' por la que, por ejemplo, aboga el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también del PP, que ha asistido a dicho encuentro.

Juanma Moreno ha respondido que él es "partidario, primero, de que haya una ley nacional" a este respecto, desde la premisa de que "no tiene ningún sentido" que "un tema tan sensible" como una tasa, que "no deja de ser un impuesto, no tenga un respaldo jurídico nacional".

"Por tanto, yo lo que creo es que lo primero que tiene que hacer el Gobierno de España" es dotar de esa "seguridad jurídica" a dicho impuesto, según ha abundado Moreno, que ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se ha negado" a ello "permanentemente".

Por eso, y ante la convocatoria de elecciones generales que este mismo lunes se ha sabido que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, el presidente de la Junta y del PP-A ha apuntado que espera que "el próximo Gobierno" que se conforme en España, "si así lo quieren los ciudadanos, impulse una ley que, primero, dé seguridad jurídica, y que permita a los ayuntamientos, de manera libre", aplicar dicha tasa turística.

En ese punto, Moreno ha señalado que la 'tasa turística' tiene "un objetivo finalista y noble", y su recaudación se puede destinar a "muchos usos" como "la ayuda al alquiler de las familias vulnerables", según ha citado a modo de ejemplo.

"Yo no me niego a la tasa turística, pero sí creo que hay que" dotarla de "seguridad jurídica y de un marco global", ha concluido el presidente de la Junta su comentario al respecto.