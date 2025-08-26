Moreno pide dotar a Fuerzas de Seguridad del Estado de medios para chequeo y sanción a jóvenes que porten armas blancas

ARCHIDONA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de los incidentes relacionados con armas blancas y ha pedido al Ministerio del Interior un refuerzo "importante" para dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de medios "suficientes" para evitar estos incidentes y también para que "se haga una campaña de chequeo, de identificación de esos jóvenes y de sancionar a aquellas personas, como así se permite, que portan ese tipo de armas blancas".

Así lo ha señalado Moreno, que este martes ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento del municipio malagueño de Archidona y se ha reunido con el alcalde, Manuel Almohalla.

Moreno ha precisado que, en lo que va de año, "tenemos 124 incidentes relacionados con agresiones con armas blancas". "Son cerca de 20 fallecidos por arma blanca. 20 jóvenes, en su mayoría, que han perdido la vida, que sus padres se despidieron por la noche cuando salieron y que ya no volvieron nunca más", junto con otros "que han tenido lesiones de carácter grave", ha dicho.

Precisamente, ha recordado que el pasado domingo, en Málaga, "perdió la vida un chaval de 21 años, deportista, estudiante, que salió a la Feria, el único día que había ido a la Feria, una Feria que había transcurrido con absoluta normalidad, y que, desgraciadamente, perdió la vida con un apuñalamiento por una pequeña reyerta absurda y, en definitiva, sin sentido".

Así, Moreno ha hecho una reflexión a la sociedad: "Qué está sucediendo en nuestra sociedad y en los jóvenes, para que los jóvenes sean capaces de apuñalar a otro joven y sea capaz de quitarle la vida". "Es una reflexión que tenemos que hacer en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito de los valores y de los principios", ha apostillado Moreno.

De igual modo, el presidente andaluz, que ha destacado que "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, hacen todo lo que están en sus manos y todo lo que está a su disposición para intentar evitar estos incidentes" y que "gracias a ellos se evitan muchas de estas actuaciones", ha pedido al Ministerio del Interior "un refuerzo importante" para dotar de medios a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Quiero pedir aquí un refuerzo importante de dotar a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de los medios suficientes, conjuntamente también trabajando con las policías locales, para que evitemos --los incidentes-- y también para que se haga una campaña de chequeo, de identificación de esos jóvenes y de sancionar a aquellas personas, como así se permite, que portan ese tipo de armas blancas", ha explicado.

Moreno ha incidido en que "son muchos los jóvenes que ahora tienen la moda de llevar una navaja" y añadido que "cuando tú llevas una navaja, lo único que puede pasar es que la saques. Y, si sacas una navaja, lo único que puede pasar en un estado donde hayas tomado dos copas y donde estés caliente es que la uses. Y, si la usa, lo que puede pasar es que acabes con la vida de otra persona y termines arruinando la tuya propia".

El presidente de la Junta ha recordado que "en su época" se "hacían chequeos e identificación; se identificaban a los jóvenes que tenían, se les sancionaban, llegaban la sanción a los padres y, además, se retiraban esas armas y se hacía pedagogía".

Por tanto, ha dicho que "ambas cosas tenemos que hacer, desde las instituciones, pedagogía, y desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, desde el Ministerio de Interior, en este caso, que es la cúpula, quien decide, tomarse muy en serio algo que ya nos estamos acostumbrando a noticias diarias de apuñalamiento de unos jóvenes a otros", ha concluido.