Moreno pide al Gobierno que actúe y "un nivel de implicación mayor" con lo que ocurre con la migración

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado al Gobierno central "seriedad, rigor, dialogo y que actúe", además de "no mirar para otro lado" con la migración, por lo que ha pedido al Ejecutivo de España "un nivel de implicación mucho mayor que el que he visto hasta ahora".

Así lo ha manifestado Moreno tras ser cuestionado por los periodistas en una acto en Málaga por lo que está ocurriendo en Canarias y si teme que haya un flujo de esa zona a las costas andaluzas.

"Nosotros estamos viendo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Canarias porque la sensación que se está trasladando es de descontrol, de falta de coordinación, planificación, previsión, y por tanto, un descontrol que está dañando no solo a esas personas que están ahí hacinadas, que vienen, además, en condiciones, a veces muy lamentables, sino dañando también la propia imagen de Canarias".

El presidente de la Junta ha agregado, de igual modo, que preocupa mucho "que la falta de planificación y previsión lleve a que las mafias reconduzcan su autovía del mar que quieren atravesar hacia las costas andaluzas".

Por ello, ha pedido al Ejecutivo central "seriedad, rigor, diálogo, y sobre todo, actuación". "No podemos estar mirando para otro lado, no podemos tener a un presidente que no está en la pandemia, aquí estamos tomando las decisiones una vez más solos, y que tampoco está en la crisis humanitaria que se está viviendo en Canarias", ha advertido.

"Cuando uno es presidente del Gobierno está para lo bueno y para lo malo", ha advertido Moreno, instando a "un mayor de implicación mucho mayor que el que he visto hasta ahora".