Moreno señala el turismo como gran industria y Adelante le advierte del 30% de familias que no pueden ir de vacaciones

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento que el turismo hay que mirarlo como "una gran industria que genera progreso", por lo cual ha recriminado al Grupo Mixto-Adelante Andalucía que "se equivoca de enfoque", cuyo portavoz, José Ignacio García, le ha espetado frente a las macrocifras que hay tras la Semana Santa que hay "un 30% de familias andaluzas con hijos que no pueden irse ni un día de vacaciones" y le ha instado a "hablar de vez en cuando de los andaluces".

Moreno ha sostenido, frente a los argumentos de José Ignacio García, que "me sorprende porque no conecta con una parte de la realidad social" y le ha instado a "salir un poco más" para constatar con la calle la repercusión de eventos como la final de la Copa del Rey de fútbol que este sábado albergará el estadio de La Cartuja de Sevilla, para apuntar que "la ven cientos de millones de personas proyectando la imagen de Sevilla y Andalucía", y sobre esa infraestructura ha reivindicado que hasta su llegada al Gobierno "no tenía utilidad".

Moreno, quien ha asegurado que los taxistas le dicen "hay que traerse más cositas" y aquí ha blandido que un gran evento deportivo trae consigo que "estén agotadas las reservas en restaurantes, hoteles", ha considerado frente a los argumentos de Adelante Andalucía que "abusos laborales hay como en todos los sectores", para considerar aquí que los contratos parciales en este sector "es consecuencia de la reforma laboral del Gobierno que usted apoya", y ha recordado que "la Inspección de Trabajo es instrumento muy potente" y por ello "al empresario que abusa le cae peso de la legalidad".

Frente al reproche de García acerca de que "los pueblos más ricos no son los que reciben más turistas, sino los que su gente pueden hacer turismo", el presidente de la Junta de Andalucía ha defendido que los andaluces son los españoles que más turismo hacen por su región y que "los madrileños son los que menos", antes de recriminarle al portavoz de Adelante Andalucía que "usted les quiere poner un impuesto", en alusón a la tasa turística por la que abogó este partido.

El presidente andaluz se ha lamentado de "visiones muy distintas" sobre el turismo y que Adelante sea un partido que "pone el foco en la parte más negativa", mientras que ha proclamado que "el sector turístico es fundamental para las familias andaluzas", de lo que ha puesto como ejemplo haber superado el millón de visitantes en la recienta Semana Santa y que da emplea a 437.000 andaluces, para advertir de que "son muchos, el 12,6% de nuestros ocupados", antes de contraponer una tasa actual de temporalidad de un 22% frente al 45,8% del último gobierno socialista.

GARCÍA: EN MÁLAGA MÁS PISOS TURÍSTICOS QUE HABITANTES CENSADOS

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía le ha reprochado a Moreno que "hay tres cosas que nunca dice", para señalar seguidamente entre "los efectos negativos" aspectos como los 105.000 pisos turísticos existentes en Andalucía o que "en el centro histórico de Málaga hay más pisos turísticos que habitantes censados", antes de apuntar "los salarios bajos" del sector, de lo que ha puesto como ejemplo que las camareras de pisos cobran dos euros por habitación.

García le ha criticado a Moreno que "termina cada Semana Santa con lo que han ganado las patronales" y, por el contrario, "no se ha hablado de salarios bajos" por cuanto el Gobierno andaluz "nunca habla de las condiciones laborales", ni "del derecho de los andaluces a hacer turismo", mientras le ha recriminado al Gobierno andaluz gastos como los 22 millones destinados a albergar los Grammy Latinos, los 6,8 millones para motos o los 4,8 millones del stand de Fitur, que ha resumido en un gasto de casi 36 millones de euros en diferente eventos turísticos.