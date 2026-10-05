Moreno valora que Vox está siendo un socio "leal" aunque augura "un poquito de meneo" con el adelanto electoral al 29N

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el pacto de gobierno entre el PP-A y Vox y ha calificado a sus socios como "leales", al mismo tiempo que ha reconocido la posibilidad de que exista "un poquito de meneo" en los próximos meses con motivo de las elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre.

"Siempre cuando llegan las elecciones se produce un punto de excitación política porque lógicamente los partidos políticos quieren aflorar su oferta electoral y hay una confrontación por los votos. Y es razonable que a lo largo de los próximos meses, con consecuencia de la campaña electoral, haya un poquito de meneo", ha señalado este lunes durante el encuentro-coloquio Diálogos Sur, organizado por el Diario Sur.

A pesar de este escenario, Moreno ha indicado que la relación entre PP-A y Vox es "buena" y ha confiado en la "estabilidad" del nuevo gobierno andaluz para aprobar los próximos presupuestos.

"Están siendo leales a los compromisos que hemos adquirido, están siendo respetuosos, nos estimamos, somos dos partidos distintos claro. Nosotros lo que hacemos es centrarnos en lo que hemos pactado ahora, ellos pueden pensar y hablar de un tema en el que nosotros estamos en desacuerdo pero yo tengo que decir que hasta ahora yo me siento satisfecho", ha remarcado.

Por otro lado, Moreno ha advertido del "efecto llamada" que puede provocar la entrada en la península de las personas migrantes procedentes de Ceuta. "Si el migrante sabe, y las mafias saben, que entrando en Ceuta o en Melilla van a entrar en España y en Europa, prepárate para las grandes riadas que vamos a tener", ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que Andalucía está "al 100% de capacidad" en sus centros de acogida de menores migrantes, a la par que ha destacado que la Junta "cumple con la ley". "En estos tres meses hay nuevos menas en nuestros centros", ha señalado.

Sobre la situación de los menores en Ceuta, el presidente de la Junta ha asegurado que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, "no ha solicitado" el traslado de menores a la península. Asimismo, ha recordado que el ministro del Interior y de Exteriores "dijeron públicamente y se comprometieron públicamente a que se devolverían todos los migrantes, incluidos los menores, a Marruecos".

"El gobierno del Reino de Marruecos expresó que asumiría todos los migrantes adultos y menores. La Unión Europea flexibilizó su reglamento migratorio para que las devoluciones se hagan cuanto antes. Por tanto, ¿qué sentido tiene que vengan a la península para hacer un efecto llamada posterior?", ha explicado.

Ante esta situación, ha alabado el trabajo del presidente ceutí y ha asegurado que "está esperando a que de una vez por todas este Gobierno accione la palanca y se ponga a trabajar".