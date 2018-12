Moreno ve "una humillación a España" las palabras de Picardo, que crean "incertidumbre" al Campo de Gibraltar

Actualizado 25/11/2018 14:27:45 CET

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 25 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Rocío Gómez) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado una "humillación a España" las declaraciones realizadas por el primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, en las que niega que el acuerdo del Brexit sobre el Peñón "tenga ningún valor"; unas declaraciones que, para el líder 'popular', generan "incertidumbre" y una "enorme inseguridad jurídica" en el Campo de Gibraltar.

Durante su intervención en un acto de campaña en Torremolinos (Málaga), Moreno ha dicho que Picardo no es más que "un alcalde" y que se está "riendo a carcajadas" del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que demuestra su "inoperancia e inutilidad" en las negociaciones sobre el Brexit y la situación de Gibraltar.

En su opinión, las declaraciones del primer ministro de Gibraltar "asegurando que el acuerdo es papel mojado y que no valen para nada", con un tono de "desdén y soberbia", dejan "mal a los españoles".

El líder del PP-A, que se ha preguntado "dónde está" la presidenta de la Junta, "que no defiende ni los intereses de España ni de Andalucía", ha afirmado que los socialistas "no entienden lo que es España" y cuentan con un presidente del Gobierno que "no cree" en este país y que es "la cara B" de José Luis Rodríguez Zapatero.

Moreno ha subrayado que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo una negociación "rigurosa, seria, dura y tenaz" en relación al Brexit para que España tuviera "la última palabra" sobre el futuro de Gibraltar, una vez que Reino Unido saliera de la Unión Europea.

"Sin embargo, a Pedro Sánchez le metieron un gol por la escuadra con la negociación entre la Comisión Europea y Reino Unido", ha advertido Moreno, añadiendo que el presidente del Gobierno "aseguró que iba a vetar el acuerdo y ayer nos dice que es un acuerdo histórico en el que España volvía a tener capacidad de decisión sobre el futuro del Peñón".