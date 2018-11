Casado insta a Sánchez a intentar "evitar la humillación" y negociar "a cara perro" un buen acuerdo sobre Gibraltar

Publicado 25/11/2018 14:55:21 CET

ÚBEDA (JAÉN), 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a intentar evitar la "humillación" que para España supone el acuerdo sobre el Brexit en lo que a Gibraltar se refiere "negociando a cara perro" en Bruselas "para sacar un buen acuerdo", más allá de una "cartita" sin "ninguna efectividad jurídica".

Así lo ha indicado este domingo en un acto público en Úbeda (Jaén), donde ha insistido a rechazar un acuerdo "pésimo" que se traduce en un "fracaso histórico" ante el que su partido se siente traicionado por la "irresponsabilidad" del Ejecutivo.

En este sentido, ha apuntado que ya avisó de que estaban negociando "mal" cuando el Gobierno del PP "dejó encarrilada" esta "oportunidad histórica" y con el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros de la Unión Europea en la que se dejaba claro que "cualquier relación de Gibraltar con la UE pasaba por la aprobación del Reino de España".

Sin embargo, el Gobierno socialista "conoció tarde y mal el artículo 184 de la propuesta" y, en vez de intentar modificarlo incluyendo esa reivindicación aprobada antes, "se ha conformado con una cartita del embajador británico en Bruselas", "ni siquiera" de la Reina, la primera ministra o ministro de Exteriores, "sin ninguna efectividad jurídica", y "otra cartita" del presidente del Consejo Europeo que supone "nada".

En este sentido, Casado ha afirmado que el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, "dice que es un trozo de papel, y por desgracia tiene razón", y May también ha contestado que "Reino Unido no ha cambiado nada y que sigue siendo territorio británico".

Por ello, se ha preguntado cómo Sánchez "tiene la desfachatez de comparecer ayer y hoy con solemnidad casi pueril" para que "a las dos horas nos humille Picardo y se reía May desde Londres", de ahí que lo haya calificado como una "absoluta incompetencia solemnizada".

El dirigente 'popular' ha subrayado que "es un tema muy serio" porque refleja "la medida de respeto que se tiene a España en Europa", punto en el que ha considerado que, "a este Gobierno, Europa le ha perdido el respeto" y Reino Unido "le ha despreciado".

Así las cosas y tras repasar los puntos que incluía el acuerdo negociado por el PP, ha instado a explicar este "fracaso histórico" tanto a Sánchez como a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, por su especial incidencia en Andalucía. "¿Cómo tienen la poca vergüenza de intentar venderlo como si fuera un éxito", se ha preguntado y ha insistido en que Gibraltar "debe y puede y van a seguir reivindicando que sea español".

Por ello, Casado ha pedido al presidente que "deje de hacer ruedas publicitarias" y del "boato", porque "si esto sale mal, la única responsabilidad es de Pedro Sánchez y el PSOE".

"A ver si a tiempo puede estar de evitar esta humillación. A ver si en vez de viajar tanto a Cuba, a Marruecos, a Guatemala, de una vez por todas, se queda en Bruselas un par de días negociando a cara perro, como hizo el PP, para sacar un buen acuerdo del Brexit en relación a Gibraltar", ha subrayado Casado no sin recalcar que los españoles no son tontos y no aceptan estas "mentiras" y "manipulación"