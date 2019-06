El Mosma de Málaga programa nueve encuentros con compositores internacionales y seis masterclass

Publicado 13/06/2019 16:08:45 CET

La cuarta edición de Movie Score Málaga (MOSMA), festival internacional de música del audiovisual organizado por Festival de Cine de Málaga y que se celebra del 2 al 6 de julio, completa su programación con nueve encuentros y firmas de discos con compositores de la música de cine internacional como John Debney, Roque Baños, Robert Folk y Yasunori Mitsuda, entre otros.

En concreto, la cita tendrá en su programación un total de siete conciertos dedicados a la música del audiovisual --dos de ellos gratuitos--, además de masterclass para profesionales y un apartado de Industria, con charlas de profesionales del sector.

Así, a los siete conciertos ya anunciados, se suman ahora las actividades paralelas, con encuentros y firmas de discos de compositores internacionales, una de las secciones más exitosas y esperadas por los aficionados a la música de cine, y masterclass para profesionales.

Estas actividades comenzarán el 1 de julio, como un adelanto para los profesionales y aficionados a la música de cine que podrán acudir a tres masterclass en el apartado Mosma Master, un espacio formativo para compositores, músicos y directores de cine, dedicado a aquellos profesionales que quieren enriquecerse con los amplios conocimientos de los maestros participantes.

Estas masterclass tendrán lugar en la sala 3 del Cine Albéniz, con entrada libre hasta completar el aforo, y se contará contaremos con Eneko Vadillo --de 10.00 a 12.00 horas--, Oscar Senén y Joan Martorell --12.10-14.10 horas-- y Sergio de la Puente --17.00-19.00 horas--. El martes 2 será la masterclass de Robert Folk --17.00-19.00 horas--.

MOSMA INDUSTRIA

De igual modo, el martes 2 tendrá lugar la sección Mosma Industria destinada a compositores, músicos, directores de cine, prensa y mundo especializado. En estos encuentros, concebidos como un apartado fundamental del festival, se hablará con publicistas, contratistas de orquestas, salas de grabación, agentes y responsables de derechos de autor, que nos aportarán una visión más especializada del sector.

Así, asistirá el periodista, productor, diseñador y fotógrafo Dan Goldwasser y Raúl García, animador para grandes producciones internacionales, director y productor de la película animada Cuentos extraordinarios, entre otras.

MOSMA ENCUENTROS

Más tarde, el miércoles 3 empezará la sección Mosma Encuentros, que regresa conducida por Isabel Vázquez. Tras estas sesiones en el Salón Rossini del Teatro Cervantes, abiertas al público y prensa, tendrá lugar firmas de discos, uno de los apartados más reclamados cada año en el festival internacional de música de cine.

En concreto, abrirá la sección a las 10.00 horas Roque Baños, que cederá el testigo a Sergio de la Puente y los hermanos José y César Esteban Alenda (12.00 horas), artífices de la película 'Sin fin', cuya banda sonora se escuchará en directo mientras se ve la película en uno de los conciertos más especiales de Mosma.

Asimismo, el jueves 4 tendrá lugar el encuentro y firma de Daniel Pemberton (10.00 horas) y Olivier Arson (12.00 horas), compositor y productor francés, autor de la BSO de películas de Rodrigo Sorogoyen como 'Madre', 'El reino' y 'Que Dios nos perdone'.

El viernes 5 arrancará con una mesa redonda de jóvenes compositores: Isabel Royán, Arturo Cardelus, Ivan Palomares y Paloma Peñarrubia y posteriormente será el encuentro con uno de los invitados estrella, el compositor John Debney.

Ya por la tarde (17.30 horas), se repetirá el formato de coloquio con Siddhartha Khosla, Leo Birenberg y Zach Robinson. La sección finalizará el sábado 6 con dos de los encuentros de Robert Folk y Yasunori Mitsuda.

Asimismo, cerrará las actividades paralelas la sección Mosma Café, abierta al público en la zona biblioteca del AC Hotel Málaga Palacio. En ella se tendrá una distendida charlas sobre música de cine, con presentación de discos y libros el sábado 6.

CONCIERTOS

Por otro lado, han recordado que la programación musical de Mosma 2019 comenzará el martes 2 de julio con un gran concierto inaugural gratuito en la plaza de la Constitución (21.30 horas) dedicado a la música de Roque Baños. Para ello, se contará con la Orquesta Sinfónica de Málaga y el Coro Ziryab, en una celebración al aire libre para disfrute de toda la ciudad.

Las propuestas continuarán el miércoles 3 con dos conciertos. El primero de ellos, a las 20.00 horas, en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, donde viajaremos por los mundos musicales de Yasunori Mitsuda. Por primera vez el compositor visita occidente para compartir su obra en directo y presenta en este concierto su música para tres de las sagas más importantes de la historia del videojuego: Chrono Cross, Xenosaga y Xenogears. Se contará con la Movie Score Málaga Assemblé Orchestra, dirigida por Isabel Rubio.

El segundo concierto del miércoles 3, gratis a las 22.00 en el Recinto Eduardo Ocón, estará dedicado a la música de televisión y en concreto a la de las series 'This is us', compuesta por Siddhartha Khosla, y Cobra Kai, de Leo Birenberg & Zach Robinson, interpretada por los propios compositores.

El jueves 4 tendrá dos escenarios. El primero, a las 18.30 en el Cine Albéniz, con la música compuesta por Sergio de la Puente para la película 'Sin fin', dirigida por los hermanos Alenda, que se verá mientras se escucha su banda sonora interpretada en directo por Sergio de la Puente (piano y sintetizadores), Joan Martorell (sintetizadores y programaciones), Ana Franco (guitarras y voces) y Eloy Arostigui (bajo y guitarras).

La segunda cita del jueves será a las 21.30 en Teatro Echegaray con un recorrido por los jóvenes maestros de la música del audiovisual más actual como Leo Birenberg & Zach Robinson, Isabel Royán, Paloma Peñarrubia, Arturo Cardelus, Iván Palomares, Sergio de la Puente, Yasunori Mitsuda y Daniel Pemberton en un concierto con la Orquesta de la Catedral de Córdoba dirigida por Clemente Mata, Arturo Cardelus y Joan Martorell.

El viernes 5 Mosma llegará al Teatro Cervantes con el concierto 'Retro MOSMA 80', en el que la Orquesta Sinfónica de Málaga recorrerá algunas de las mejores bandas sonoras de esta década en un homenaje a Robert Folk, compositor algunas de las más destacadas.

'Los cazafantasmas' (Elmer Bernstein), 'Los Goonies' (Dave Grusin), 'Karate Kid' (Bill Conti) o 'Gremlins' (Jerry Goldsmith) serán algunos de los títulos que suenen en la primera parte antes de entrar en el homenaje a Robert Folk, que recibirá uno de los premios Mosma y del que se escuchará sus composiciones. Finalizará MOSMA 2019 el sábado 6 de nuevo en el Teatro Cervantes con el concierto Mosma maestros: la música de John Debney, para el que se contará con la Orquesta Filarmónica de Málaga y los Coros de la Catedral de Córdoba, dirigidos por el propio compositor.

Las entradas para todos los conciertos saldrán a la venta en la taquilla del Teatro Cervantes e internet (Uniticket). El precio es de 18 euros para los conciertos del Cervantes y 12 euros para Teatro Echegaray, Cine Albéniz y Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Además, hay descuento progresivo en la compra de entradas.

Mosma está organizado por Festival de Málaga y Ayuntamiento de Málaga, presentado por Unicaja Banco y patrocinado por Cruzcampo y La Canasta, con la colaboración de Teatro Cervantes y Teatro Echegaray.