El MPM acoge la tercera jornada del seminario internacional 'El surrealismo y su doble'

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera sesión del seminario internacional 'El surrealismo y su doble', organizado por el Centro de Estudios e Investigación del Museo Picasso Málaga (MPM) con el patrocinio de Fundación Unicaja, tendrá lugar el miércoles 15 de octubre a las 17.00 horas en el auditorio Christine Ruiz-Picasso.

Bajo el título 'Surrealismo transatlántico', esta jornada abordará los diálogos entre Europa, el Caribe y América en torno al movimiento surrealista, con las intervenciones de Daniel Maximin, novelista, poeta y ensayista guadalupeño, y María Elena Ortiz, curadora del Modern Art Museum of Fort Worth, Texas, han indicado desde el MPM en un comunicado.

Organizado con motivo del centenario del Primer Manifiesto Surrealista, este seminario reúne durante el mes de octubre en el Museo Picasso Málaga a destacadas voces del pensamiento artístico contemporáneo para reflexionar sobre el legado y la vigencia del surrealismo.

La tercera sesión tendrá lugar este miércoles 15 de octubre. En primer lugar, Daniel Maximin impartirá la conferencia 'André Breton y Aimé y Suzanne Césaire: una trinidad tropical y surrealista sin padre ni hijo', centrada en la intensa relación entre André Breton y la pareja formada por Aimé y Suzanne Césaire durante la breve estancia del primero en Martinica en 1941.

La revista Tropiques (1941-1945) se convirtió en vehículo de una relación intelectual y afectiva que redefinió el surrealismo desde el Caribe, lejos de las disputas metropolitanas y abierto a una estética antillana profundamente transformadora.

Nacido en Guadalupe, Daniel Maximin es autor de novelas y ensayos, Oficial de la Legión de Honor y de las Artes y las Letras, y merecedor en 2018 del Gran Premio Hervé Deluen de la Academia Francesa por el conjunto de su obra.

A continuación, a las 18.30 horas, María Elena Ortiz ofrecerá la ponencia 'El surrealismo y nosotros: una introducción', que explora el afrosurrealismo y el afrofuturismo a través de la producción artística caribeña y afroamericana desde los años cuarenta hasta la actualidad.

Ortiz analiza cómo artistas del Caribe y de la diáspora africana han transformado el surrealismo en una estética cultural, estableciendo vínculos entre el afrosurrealismo y el arte contemporáneo, y revelando el papel de las tradiciones espirituales africanas y caribeñas.

María Elena Ortiz es curadora en el Modern Art Museum of Fort Wort y anteriormente en el Pérez Art Museum Miami, donde fundó el Instituto Cultural Caribeño.

Su trabajo conecta comunidades latinx, latinoamericanas y negras en EEUU y el Caribe. Co-dirigido por el Catedrático Eugenio Carmona y por el Dr. Miguel López-Remiro, Director Artístico del Museo Picasso Málaga, El surrealismo y su doble cuenta también con la colaboración de la Universidad de Málaga y continúa los próximos miércoles de octubre con la participación de especialistas internacionales como Neil Cox o Michael FitzGerald. La entrada es libre hasta completar aforo y puede seguirse en directo a través del canal de YouTube del Museo Picasso Málaga.