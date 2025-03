MPM vuelve a colaborar con el Festival de Málaga con pases de la sección Documentales y la Película de Oro

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga vuelve a contar con la colaboración del Museo Picasso Málaga (MPM) en su 28 edición, ya que el Auditorio Christine Ruiz-Picasso será el escenario de una serie de pases especiales de la sección Documental, así como de la Película de Oro, que este año es Furtivos' (1975), de José Luis Borau, del que se presentará un libro dedicado a esta obra y se proyectará un documental.

Antonio Banderas, Luis García Berlanga, Almudena Grandes, Luis Gordillo, Vicente Aleixandre o Rita Rutkowski Wulfsztadt protagonizan algunas de estas proyecciones de películas documentales del festival, que se celebra desde este viernes 14 al domingo 24 de marzo, han informado desde el museo en un comunicado, en el que han apuntado que las entradas para este programa de actividades ya están disponibles en el Teatro Cervantes, Cine Albéniz y www.festivaldemalaga.com.

Entre las proyecciones que acogerá el museo destaca el homenaje al cineasta, productor y guionista José Luis Borau (1929-2012), que tendrá lugar el lunes 17 de marzo a partir de las 17.30 horas, en la que se podrá visionar su película de 1975, 'Furtivos', que ha sido seleccionada en esta edición del festival como Película de Oro.

Estrenada hace ahora 50 años y protagonizada por Lola Gaos, Ovidi Montllor y Alicia Sánchez, fue Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. El pase de este clásico del cine español irá precedido de un coloquio en torno a la película y la presentación del libro 'Furtivos. 50 años', de Carlos F. Heredero, editado por el propio Festival de Málaga, Filmoteca Española y DAMA. Durante la misma jornada tendrá lugar el pase especial del documental Borau y el cine, de Germán Roda.

Dentro de la sección Documentales, a lo largo de la semana, se sucederán las proyecciones de los pases especiales como 'La Argentina. Lejos de las palabras' (Patricia Medina), 'Almudena por Almudena' (Azucena Rodríguez), 'Berlanga, fanáticamente contradictorio' (José Luis García Berlanga), y 'Kraus, el último romántico' (Laura Bueno Cabrera y Germán Roda Amador).

También acogerá 'Gypsy en el Soho. El sueño de Antonio Banderas' (Enrique García), 'Luis Gordillo, manual de instrucciones' (Sema D'Acosta y Antonio García Jiménez), 'Mirando el instante' (Isidro Sánchez), 'El poeta del corazón' (Rafael Alcázar), 'Velintonia 3' (Javier Vila), 'Dios lo ve' (Alex Guimerà y Guillem Ventura), 'El canto de las manos' (María Valverde) y 'The Wisdom of Wonder. Eugenia Balcells Once and Again' (Luis Felipe Ruiz Benítez).

Según han destacado desde el MPM, el Festival de Málaga "contribuye al desarrollo del cine en español presentando sus mejores documentales, cortometrajes, etcétera, además de rendir homenaje a diferentes personalidades de la industria cinematográfica y organizar numerosos ciclos, exposiciones y actividades paralelas".

"El Festival de Málaga quiere llegar a todos los públicos y en su deseo de presentar y potenciar un amplio panorama de la cultura cinematográfica pretende estar siempre atento a la formación, a la creatividad y a la innovación, enmarcadas dentro de una actividad que destaca por su carácter dinámico en continua evolución y transformación", han finalizado.