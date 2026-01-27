Mucac La Coracha proyecta la obra 'Epilogue' del artista chileno Alfredo Jaar

martes, 27 enero 2026
MÁLAGA

Mucac La Coracha acoge en la proyección del audiovisual Epilogue (1998), del artista Alfredo Jaar (Santiago de Chile, 1956), que podrá visitarse en el Espacio Audiovisual del museo hasta el 1 de marzo.

La obra forma parte de la Colección MEIAC, Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Badajoz). Con este préstamo, el MUCAC La Coracha continúa fomentando la colaboración con museos e instituciones museísticas como uno de sus ejes estratégicos.

Alfredo Jaar es uno de los artistas contemporáneos latinoamericanos más influyentes a nivel internacional. Formado en cine y arquitectura, ha desarrollado una trayectoria marcada por una profunda reflexión crítica sobre el poder de las imágenes, el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad ética tanto de quienes producen como los propios consumidores de las imágenes.

A través de la fotografía, el vídeo y la instalación, su trabajo cuestiona la indiferencia frente al sufrimiento humano y los límites de lo representable.

Instalado en Nueva York desde 1982, Jaar ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones, entre ellos el MacArthur Fellowship Grant (2000), el Premio Internacional Fundación Hasselblad en Fotografía (2020) y el Premio Nacional de Artes Plásticas de Chile (2013).

Su obra forma parte de las colecciones de importantes instituciones internacionales como el Museo Reina Sofía de Madrid, Museum of Modern Art y el Guggenheim Museum de Nueva York, el Centre Pompidou de París, la Tate de Londres o el Stedelijk Museum de Ámsterdam, entre otros.

'EPILOGUE'

En 'Epilogue', Alfredo Jaar condensa una de las líneas centrales de su práctica artística: la reflexión sobre la memoria, la ausencia y los límites éticos de la representación del sufrimiento. La obra forma parte de The Rwanda Project (1994-2010), un extenso conjunto de trabajos surgidos tras el viaje del artista a Ruanda poco después del genocidio de 1994.

Con una puesta en escena austera y un ritmo pausado, el vídeo presenta una imagen fugaz: una figura femenina aparece gradualmente en el encuadre, permanece durante unos instantes y desaparece, dejando al espectador frente a una pantalla en blanco. Este gesto mínimo desplaza la atención del acontecimiento histórico hacia su resonancia emocional y política, propiciando una experiencia de contemplación íntima que interpela directamente a la mirada del espectador.

En coherencia con la crítica de Jaar a la saturación de imágenes y a la insensibilidad que esta puede generar, Epilogue elude la representación explícita de la violencia y opta por una estrategia de evocación y ausencia. La obra plantea así un final abierto que invita a reflexionar sobre aquello que no se muestra, pero que permanece latente y persistente en la memoria colectiva.

