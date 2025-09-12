Muere un anciano en un accidente con su tractor en Álora (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un tractor arando en el campo. - 112 - Archivo

La víctima, de 81 años de edad, ha caído con el vehículo a una cañada junto a la carretera A-343

MÁLAGA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 81 años de edad ha muerto este viernes tras sufrir un accidente con un tractor en la localidad malagueña de Álora, según informa el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso se ha producido en una finca ubicada en un paraje próximo a la carretera A-343 en el kilómetro 34, sobre las 13.30 horas, cuando un familiar de la víctima ha alertado del siniestro tras caer el vehículo a una cañada.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.