Muere un hombre de 58 años al volcar un camión hormigonera en Casarabonela (Málaga)

CASARABONELA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 58 años ha fallecido al volcar un camión hormigonera en un carril de tierra en Casarabonela (Málaga), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, en una nota.

El teléfono 112 ha recibido a las 13,45 horas una llamada de socorro que alertaba de un accidente ocurrido en un carril de tierra cercano a la MA-5402. Un camión hormigonera había volcado dejando atrapada a una persona, además de ocasionando daños en el continente y pérdida de parte de la carga.

La sala coordinadora activó al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 --que incluso ha llegado a movilizar al helicóptero sanitario--, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

A pesar de los esfuerzos de los operativos, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre de 58 años de edad que ha fallecido en el lugar del accidente.