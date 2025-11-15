Muere un hombre en un accidente de tráfico en Alhaurín de la Torre (Málaga)

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este sábado en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ha tenido lugar en la calle Campanario de Retamar sobre las 17.45 horas. El Teléfono 112 ha recibido varios avisos que alertaban de un choque entre dos turismos con una persona inconsciente en el interior de uno de ellos.

De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local. Los sanitarios han confirmado la muerte de un hombre, del que no ha trascendido edad, como consecuencia del accidente.