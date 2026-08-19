Muere el hombre apuñalado por su compañero de piso en Estepona (Málaga)

Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 37 años presuntamente apuñalado por su compañero de piso en el municipio malagueño de Estepona, que permanecía ingresado de gravedad en el hospital, ha fallecido este miércoles, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 20,00 horas de este pasado lunes. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una pelea entre dos hombres en una vivienda en del citado municipio malagueño. De inmediato, dieron aviso a los servicios sanitarios y la Policía Nacional.

Fuentes policiales señalaron que la víctima, evacuada al hospital por la gravedad de las lesiones, fue agredida presuntamente por su compañero de piso de 52 años con un arma blanca en la zona del torax.

Tras los hechos el presunto autor fue detenido. La investigación esta abierta por parte de la Policía Nacional con el fin de esclarecer los hechos.

Cabe recordar que también este pasado lunes un hombre fue arrestado por presuntamente apuñalar de gravedad a un joven en el Real de la Feria de Málaga. La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido.

También, y por otro lado, el pasado domingo la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre de 32 años detenido por matar presuntamente a su compañero de piso, de 52, en la capital malagueña.