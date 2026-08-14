Muere un hombre tras ser arrollado por un tren de Cercanías en Málaga

Archivo - Imagen de recurso de vías de trenes - ADIF - Archivo

MÁLAGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha fallecido este viernes tras ser arrollado por un tren en la zona de la salida del apeadero de Guadalhorce, en la zona la línea C1 del núcleo de Cercanías de Málaga, en un punto no autorizado de paso.

Los hechos han tenido lugar sobre las 07,30 horas de este viernes. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso de Adif alertando de que una persona había sido arrollada. De inmediato, dieron aviso a efectivos de la Policía Nacional, a la Policía Local y a los servicios sanitarios.

La circulación ha estado afectada durante un tiempo. Así, desde Adif han informado también de los retrasos en la línea C1 del núcleo de Cercanías de Málaga "por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso entre Guadalhorce y Los Prados". Se desconoce, por el momento, más datos sobre las circunstancias del suceso.