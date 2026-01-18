Muere un invidente tras precipitarse por el puente colgante de Gaucín (Málaga)

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona invidente ha fallecido este pasado sábado, 17 de enero, tras precipitarse por el puente colgante que cruza el río Guadairo por el barranco de Las Buitreras en Gaucín (Málaga).

Tal y como ha informado la Benemérita en un mensaje difundido a los medios de comunicación, guardias civiles de Greim de Álora se trasladaron hacia la citada localidad malagueña, donde se produjo el suceso.

Según la Guardia Civil de Málaga, una persona invidente se precipitó por el puente colgante, "no pudiendo sus compañeros agarrarlo".

El cuerpo apareció "varios metros río abajo debido al fuerte caudal" del río Guadairo, que atraviesa el cañón de las Buitreras.