Ambulancia 061. - 112 ANDALUCÍA

RONDA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 61 años ha fallecido intoxicada por un escape de gas registrado este viernes por la tarde en una vivienda de Ronda (Málaga).

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el teléfono recibió a las 15,43 horas un aviso del Centro de Emergencias Sanitarias 061 alertando de que una mujer se encontraba intoxicada por gas en un inmueble de la calle María Cabrera.

Tras ello, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Bomberos y agentes de la Policía Nacional.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de la mujer, de 61 años, tras lo que se ha activado el protocolo judicial. Por su parte, los Bomberos han confirmado la existencia de un escape de gas y han procedido a ventilar la vivienda.