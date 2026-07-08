Investigan como violentas las muertes de madre e hija en el incendio de una vivienda en Mijas (Málaga)

MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil está investigando la muerte de madre e hija en la madrugada de este miércoles en una vivienda en el municipio malagueño de Mijas que resultó incendiada. Según han confirmado, se trata de muertes violentas.

Así lo han apuntado fuentes del instituto armado, al tiempo que han incidido en que no se descarta ninguna hipótesis al respecto, por lo que continúa la investigación abierta.

Los hechos han tenido lugar sobre las 02,15 horas. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso por un piso del que salían llamas y humo en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se ha activado a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Así, los bomberos han confirmado al 112 que dos personas, han resultado fallecidas en el incendio.