Mueren un hombre y una mujer en un playa en Torrox (Málaga)

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 80 años, y una mujer, de 75 años, han sido hallados fallecidos este pasado viernes en una playa del municipio malagueño de Torrox.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19,30 horas en la zona de la playa de Las Lindes, en la citada localidad malagueña. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió avisos alertando, en primer lugar, de persona flotando en el mar y, después, también de otra.

De inmediato, hasta el lugar se trasladaron efectivos de los servicios sanitarios del 061, de la Policía Local y de la Guardia Civil. Por el momento, se desconocen las circunstancias del suceso.