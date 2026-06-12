Fallece un bañista en la playa de Torreguadiaro en San Roque (Cádiz)

Localización de la playa de Torreguadiaro donde ha fallecido un bañista. - EUROPA PRESS

SAN ROQUE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes 12 de junio al ahogarse en la playa de Torreguadiaro, pedanía de San Roque (Cádiz), según ha confirmado el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Un aviso a las 14,00 horas alertaba de un bañista que estaba teniendo dificultades para salir del agua en la citada playa, en una comarca que este viernes está en aviso amarillo por fuertes vientos y oleaje.

Según han trasladado fuentes de la Guardia Civil al 112, ya en la orilla se le practicó las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin que estas surtieran efecto, confirmándose el fallecimiento de esta persona.