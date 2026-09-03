La muestra de músicas actuales 'MálagaCrea' llega a su fase final con conciertos en el auditorio Eduardo Ocón

Archivo - El recinto Eduardo Ocón en el Paseo del Parque de Málaga. - TURISMO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La muestra de músicas actuales 'MálagaCrea', organizada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, llega a su fase final con una serie de conciertos que se celebrarán todos los jueves de septiembre en el auditorio Eduardo Ocón, en el Parque de Málaga.

Este jueves tendrá lugar el primero de los cuatro conciertos donde los 22 grupos y solistas que han logrado alcanzar la final ofrecerán sus actuaciones a partir de las 19,30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La muestra joven de músicas actuales 'MálagaCrea' pretende dar a conocer y potenciar a las bandas y solistas de música popular de diversos estilos, cuyos componentes tengan entre 15 y 35 años y hayan nacido, estudien, trabajen o residan en la provincia de Málaga.

Las muestras culturales para jóvenes 'MálagaCrea' se configuran como un programa de promoción artística para jóvenes creadores que tiene como principal objetivo facilitar canales de expresión artística, dinamizar la creación joven, emergente y de calidad de la ciudad.

Paralelamente, se está celebrando el ciclo de actuaciones gratuitas del 'Festijoven', también en el Eduardo Ocón, que se inició el pasado mes de agosto con un total de 14 actuaciones gratuitas a cargo de jóvenes artistas malagueños.

Este ciclo ha incluido diversos espectáculos de música y baile de diferentes estilos y celebrará próximamente nuevos conciertos los días 9, 16 y 22 de septiembre, a las 20,00 horas.

FASE FINAL

La fase final de este certamen contempla las actuaciones de los grupos y solistas seleccionados por el jurado con una interpretación que tendrá una duración máxima de 30 minutos cada uno.

Los ganadores de esta edición recibirán un premio en metálico de 2.200 euros, mientras que los segundos y terceros clasificados obtendrán 1.500 y 900 euros, respectivamente.

Al finalizar el último de los conciertos, que contará con la actuación de la artista invitada 'Anadie', se darán a conocer los ganadores y se realizará la entrega de premios.

Este jueves abrirán el certamen los artistas Bejamín Paco, Jorge Ogalla, Joana Romero, J. Zambrana, Bacon Kid y Javi Poza. Los próximos conciertos serán el 10 de septiembre y presentarán actuaciones de Kinethica, Sara Martos, Elia, Jirafa Rey, Lavanda y Lucy May.

El 17 de septiembre continuarán las actuaciones con el paso de Zero Gancho, Yelo, Alfire, Nohe, Purpleboy y Dommarco. El final de la muestra llegará el día 24 con el paso de Aida Garner, Benzú, Yolan Postigo, Sara Shiver Project y la artista invitada Anadie.