La mujer a la que su pareja intentó estrangular en Málaga se encuentra estable en la UCI

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del 061. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer que resultó herida el pasado miércoles a raíz de que su pareja intentara estrangularla en una vivienda en Málaga capital, tras lo que el hombre se suicidó, se encuentra estable, ingresada en la UCI de un centro hospitalario de la capital.

Los hechos sucedieron en la zona de Pinares de San Antón de la capital malagueña sobre las 18,00 horas. Fue la hija de ambos la que llamó a Emergencias 112 Andalucía para avisar de que su padre estaba intentando estrangular a su madre.

En ese momento, emergencias movilizó a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional. A la mujer se le practicó la RCP y pudo ser reanimada y trasladada al hospital, donde se encuentra ingresada.

También se le prestó atención sanitaria al hombre, pero ya había fallecido tras ahorcarse con unas bridas. Ni la víctima ni el supuesto agresor estaban registrados en el Sistema Viogén.