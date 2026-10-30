'Mundo virtual' de Pedro Maestre Herrero, Premio de Poesía Manuel Alcántara de Málaga

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MÁLAGA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Pedro Maestre Herrero (Elda, Alicante, 1967) es el ganador de la trigésima cuarta edición del Premio de Poesía Manuel Alcántara por el poema 'Mundo virtual'.

El jurado de esta nueva edición del Premio Manuel Alcántara, que ha recibido esta edición 335 poemas, ha estado presidido por Álvaro García, y compuesto por Jorge Villalobos, Mariano Vergara, Rosa Romojaro y María José Jiménez Tomé.

En cuanto a la procedencia de los poemas recepcionados, en su mayoría son de España, pero también hay escritos procedentes de Italia, Uruguay, Estados Unidos, México, Japón, Argentina, Costa Rica, Portugal, Suecia, Cuba, Colombia y Brasil.

Los miembros del jurado han justificado su elección, por unanimidad, basándose en que se trata de un escrito que "capta y hace sentir la fascinación y el terror de mecanismos propios de la cibercultura, pero también de la palabra poética", según ha destacado el Ayuntamiento en una nota.

Asimismo, el jurado ha remarcado sobre la obra, que contiene "movimientos de un fraseo inteligente y sutil habilitan en los versos ganadores un sentimiento múltiple de extrañeza en lo consabido: pantallas o palabras nos dan aliento a la vez que nos revelan esencialmente incapaces de afrontar sin más la presencia de lo real".

El autor recibirá el premio, dotado con 6.000 euros. Será en un acto próximamente que organizará el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, quien convoca el galardón. Este premio cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Fundación Manuel Alcántara, han señalado desde el Consistorio en un comunicado.

Pedro Maestre Herrero estudió Filología Hispánica en la Universidad de Alicante y es el autor de las novelas Matando dinosaurios con tirachinas (Premio Nadal. Destino); Benidorm, Benidorm, Benidorm (Destino); Alféreces Provisionales (Destino); y El libro que Sandra Gavrilich quería que le escribiera (Lengua de Trapo).

También es el autor de los relatos Maldito amor de verano (Aquel verano, aquel amor. Espasa editores); Amor de fantasma (Premio de Narraciones Breves de la UNED. UNED Editores); Historia de la literatura (Finalista de Cuentos sobre Ruedas. ALSA Grupo); y Fiesta de inauguración (Finalista del Certamen "Joaquín Lobato" del Ayuntamiento de Vélez-Málaga).

En cuanto a la poesía, el autor ha logrado varios premios, entre ellos, el Premio de Jaime Gil de Biedma de Navas de Asunción y el Concurso Carmen Montero Medina.

Maestre también ha escrito diversos ejemplares inéditos (seis libros de poesía, cinco novelas, dos libros de relatos y dos obras de teatro).

PREMIO MANUEL ALCÁNTARA DE POESÍA

El Ayuntamiento de Málaga, con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Fundación Manuel Alcántara organiza este certamen. El galardón está dotado con 6.000 euros.

Además, el premio es uno de los más prestigiosos del país, tanto por la cuantía con la que está dotado al tratarse de un solo poema, como por el reconocimiento de los poetas ganadores en ediciones anteriores entre los que se pueden destacar a Cayetano Luca de Tena y Lazo, Antonio Hernández, Rosa Romojaro, Luis Alberto de Cuenca, Manuel Vilas o Rocío Rojas-Marcos.