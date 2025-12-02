Los municipios malagueños de Álora, Campillos y Cártama reclaman a la Junta de Andalucía el desdoblamiento de la A-357

Vista de la carretera A-357 en el cruce de Zalea. - PSOE

MÁLAGA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Álora, Francisco Martínez, el regidor de Campillos, Daniel Gómez, y el primer teniente de alcalde de Cártama, Miguel Espinosa, han reclamado este martes a la Junta de Andalucía el desdoblamiento de la carretera A-357. "Los vecinos que todos los días utilizamos la A-357, de Álora, de Casarabonela, de Campillos, sufrimos unos atascos completamente insoportables; antes era en horas punta, ahora ya es a todas las horas del día", ha dicho Martínez.

El alcalde de Álora ha recordado que "llevamos muchos años esperando el desdoblamiento hasta el cruce de Zalea, que es donde se forma más aglomeración de tráfico, puesto que confluyen vecinos de Sierra de las Nieves, Casarabonela, Alozaina, Campillos, Álora y el Valle de Abdalajís". Sin embargo, ha lamentado que "la Junta de Andalucía solo haya sacado a licitación cuatro kilómetros, hasta Cerralba".

Martínez ha señalado que este mismo martes esta carretera autonómica, que soporta una alta siniestralidad, ha registrado un nuevo accidente mortal. "Ya no sabemos cómo vamos a pedir que este desdoblamiento, que lo llevaba el PP en su programa electoral, se lleve a cabo. Ya está bien de que se piense nada más en la A-7 y que del interior el PP se olvide totalmente", ha manifestado. En este sentido, ha asegurado estar "cansado" de que "los pueblos de interior siempre se queden para los últimos y seamos los más olvidados".

Por su parte, el alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha explicado que la A-357 "es una vía estrecha y de doble sentido que soporta más de 80.000 vehículos diarios". "Quienes vivimos en el interior de la provincia de Málaga exigimos el mismo trato que los que viven en la costa. No podemos permitir una Málaga de dos velocidades y no podemos permitir ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda", ha indicado. Gómez ha añadido que los vecinos y vecinas del Guadalhorce y del Guadalteba "sufren hasta dos horas de atasco para llegar a Málaga".

Por último, el primer teniente de alcalde de Cártama, Miguel Espinosa, ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno el desdoblamiento de la A-357 entre Cártama y Málaga. "El PP no está haciendo absolutamente nada para solucionar los atascos entre Cártama y Málaga. Y, para colmo, ha votado en contra de las soluciones que propone el PSOE, como hicieron recientemente en la Diputación de Málaga", ha dicho.

"La Junta de Andalucía tiene que tomar medidas cuanto antes. Necesitamos inversiones para evitar el colapso diario de la A-357. Los vecinos y vecinas merecen una respuesta de la Junta de Andalucía. El PP debe asumir sus responsabilidades", ha concluido.