El Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina inicia su décima temporada y su colección reúne unas 650 obras

Recuerdos de la Alhambra - Museo Internacional de Arte Belenista - MUSEO INTERNACIONAL DE ARTE BELENISTA

MOLLINA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina (Málaga) inicia la temporada 2026-27 con la renovación de parte de su exposición permanente. En concreto, será la décima campaña desde que se puso en marcha este espacio.

Así, la Fundación Díaz Caballero, promotora de este centro, reúne en su colección unas 650 obras, entre belenes completos, fragmentos, dioramas y conjunto de figuras.

En relación con una de las novedades de la campaña, la vicepresidenta de la Fundación, Ana Caballero, ha explicado que "en la nueva temporada se pueden contemplar más de 60 obras dedicadas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Una de ellas realizada 'in situ' para esta exposición por artistas andaluces, con piezas que miden más de un metro con 70 centímetros".

Se trata de 'Oro, incienso y mirra para el más humilde rey', instalada en el distribuidor central. Esta obra de los belenistas José Ángel García, Gonzalo Carrillo, Miguel Ángel Ruiz, José Manuel Coto y Antonio Reyes, elaborada con figuras de la factoría italiana Heide, no pasa desapercibida por el tamaño de las figuras: tanto las humanas de casi un metro de altura, así como el caballo, el camello o el elefante en el que van montados Melchor, Gaspar o Baltasar.

Por otro lado, según han explicado en un comunicado, también es novedad en el Museo Internacional de Arte Belenista 'Nacimiento en un patio andaluz', en la Sala 3, que fue el primer belén adquirido por la Fundación Díaz Caballero, en 2016. Tras una cuidada restauración, de la mano de Alejandro Calderón y Francis Pérez, esta obra de Juan José Millán, con figuras de Rioja y Lagares, se expone por primera vez en Mollina.

Otro estreno de esta décima temporada es 'Recuerdos de la Alhambra', en la Sala 7, elaborada por Araceli Gamero y Manuel Fernández, con figuras de Enrique Villagrasa. Esta obra anacrónica sitúa a los Reyes Magos adorando a Jesús, que está junto a María, en una de las salas de la fortaleza nazarí, mientras que José conversa con un sabio, fascinado por el conjunto palatino de Granada.

EL CUARTO REY MAGO

Entre los belenes que continúan y también se pueden ver a Sus Majestades de Oriente están 'Se cuenta que también había un cuarto Rey Mago', en la sala 7.

Esta obra de Javier Rodríguez y Rocío Romero, con figuras de Ariel Mora, recrea la leyenda de Artabán, que cuenta cómo en su viaje hacia Belén, este cuarto rey se fue retrasando respecto a sus compañeros debido a las obras de caridad que hacía por el camino, aprovechando las piedras preciosas que llevaba en su equipaje. Una historia recogida por Henry van Dyke en 1896, en 'The Other Wise Man' ('El otro Rey Mago').

Igualmente repite en esta misma sala 'Aquel sueño de Reyes', con autoría de José Manuel Coto, donde se representa el sueño de un niño en la víspera del 6 de enero.

En la escena se puede ver como la fantasía se cruza con la realidad, mostrando una habitación con recuerdos de la vida del propio autor, con algunos regalos populares que se piden a los Magos de Oriente.

Por su parte, en la Sala 5 se pueden seguir viendo, entre otras, 'Visita de los Reyes a Herodes', una obra de Francisco Javier Guilloto, con una atmósfera envolvente que recrea este pasaje bíblico. O 'Envuelto en Granada', de Mauricio Yuste, con figuras de los hermanos Castells y Carlos Delgado, que ubica a los Reyes Magos en una calle junto a la antigua Puerta de las Orejas o puerta Bib-Arrambla del siglo XIV en la ciudad nazarí.

Asimismo, al margen de estas obras, en el Museo Internacional de Arte Belenista también se pueden contemplar otras representaciones con Melchor, Gaspar y Baltasar.

En el distribuidor central, por ejemplo, se pueden ver en un gran 'Belén Napolitano', de Claudio Mattei y su Grupo Pesebristico de Ponte San Pietro, y una Adoración, con figuras de cerca de metro de altura, con una escenografía de la Asociación de Belenistas de Fuente Álamo (Murcia). También otras representaciones tan curiosas como 'Hacia Belén desde las Estrellas', con Sus Majestades de Oriente surcando los cielos en una nave de la USS Enterprise de la saga de 'Star Trek', o un Carrusel Popular Alemán de madera.

En 'La Cueva' (sala 1), que cuenta con ocho escenas del Nuevo Testamento, desde la Anunciación hasta la infancia de Jesús de Nazaret, los Reyes Magos están presentes en la parte central, acompañando a un Jesús recién nacido.

Asimismo, en 'Navidad en Andalucía' (sala 4), en la que se representan tradiciones y enclaves monumentales de las ocho provincias, aparecen en Almería, llegando a bordo del barco 'Orientis Stella' cargado de regalos. Y en el 'Monte Sacro' (sala 6), con la representación de diversas escenas bíblicas, desde la creación, se puede ver una cabalgata en dirección al lugar del Nacimiento.

RENOVACIÓN DE PIEZAS

Por otro lado, han detallado que el museo ha renovado por completo las piezas que se pueden ver en la sección Belenes del Mundo y también hará lo propio en los fragmentos ubicados en el distribuidor, con nuevas figuras de los Reyes Magos.

También se estrena para esta décima temporada 'Misa en Navidad', con figuras de Tula, en el que han participado Ignacio Fernández y Ana Azcona, junto a Javier Senosiain, Cristina Vuelta y Carmen Yoldi.

Esta obra introduce al visitante en el interior de una iglesia, donde se está celebrando una eucaristía y en la que los feligreses pueden ver un belén montado en su interior, aunque también destaca el trabajo elaborado por los autores para mostrar comercios ubicados en la calle donde está el templo.

ARTE BELENISTA

La Fundación Díaz Caballero impulsó la creación de este museo, abierto todo el año, como un lugar destinado a la salvaguarda de unas obras que elevan la tradición del belenismo a la categoría de arte.

Cabe recordar que está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de España y Bien de Interés Cultural con la tipología de Actividad de Interés Etnológico en Andalucía.

Inaugurado en noviembre de 2017 en el Polígono Casería del Rey de Mollina, este espacio cultural presenta al visitante más de un centenar de belenes y dioramas expuestos de forma permanente, en las que se pueden ver más de 2.000 figuras, con trabajos de diferentes estilos, de autores tanto nacionales como internacionales.

En total, son más de 5.000 metros cuadrados dedicados al arte belenista, repartidos a lo largo de sus siete salas y el distribuidor central; así como una zona dedicada a muestras temporales en la que se puede ver, también todo el año, una docena de escenas de la Pasión de Jesús de Nazaret.

Asimismo, el Museo de Arte Belenista de Mollina alberga en los exteriores del inmueble principal una exposición con estancias de una casa andaluza rural de principios del siglo XX, así como diversas herramientas y aperos agrícolas.