Museo de Nerja (Málaga) presenta la visión crítica de la sociedad de Jorge Alaminos en una nueva exposición temporal

Museo de Nerja presenta la visión crítica de la sociedad de Jorge Alaminos en una nueva exposición temporal. - MUSEO DE NERJA

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Nerja inaugura este próximo jueves, 19 de marzo, una nueva exposición temporal que lleva por título 'Jorge Alaminos. Modos de ver', que se compone de 50 obras y de un audiovisual en las que destaca "la crítica activa con la sociedad actual que marcó la vida de este comprometido artista".

Así lo han informado desde el recinto expositivo, señalando que la muestra, que puede verse de forma gratuita en la sala Ana María Márquez hasta el 17 de mayo, recopila algunas de las más creaciones más significativas del artista y supone un homenaje en su localidad natal, "con la que siempre estuvo vinculado apoyando su cultura".

Se exhibe, por tanto, en retrospectiva, una muestra de la producción que creó a lo largo de su vida, tanto en soporte papel como en digital, con una selección de obras realizadas desde mediados de la década de 1980 y hasta el año 2023, según han precisado a través de una nota.

Reivindicativo y activista, Jorge Alaminos Fernández nació en 1958 en Nerja, una localidad que, con el descubrimiento de su Cueva en 1959, se transformaría para dedicarse al turismo y cuya cultura "se unía a la de artistas y artesanos internacionales que llegarían desde ese año".

Estudió Artes y Oficios en Granada y sus primeros trabajos lo constituyen producciones que muestran "su ingente creatividad": desde dibujos e historias gráficas a diseños y creaciones de bisutería; objetos de latón para la venta ambulante; cartelería y folletos, o mobiliario y lámparas.

En los años 80 quedan establecidos los pilares que acompañarán toda su obra: el diseño gráfico como oficio, pero también --y de forma destacada-- "como instrumento de combate; con la contraposición como base conceptual", han incidido desde el museo, apuntando a que en ese estilo propio y característico de la obra de Alaminos "subyace siempre, y ya en esta década, su conciencia social y política".

Una moralidad que "se afianzaba con sus viajes, en los que encuentra causas en las que milita de forma activa". "Su vida y su obra son un todo en las que enfatiza la denuncia, la reivindicación y la crítica, con propuestas para poder cambiar las situaciones injustas de este mundo", han añadido.

El artista encuentra diferentes causas por las que trabajar poniendo a su servicio acciones y su propio oficio: maquetando libros y revistas o diseñando carteles, folletos, catálogos, postales, portadas, viñetas gráficas, etcétera; también con la creación de instalaciones itinerantes con las que concienciar.

Entre los movimientos a los que dedicó tiempo y obra está el zapatista del estado mexicano de Chiapas, que dio lugar a encuentros por la humanidad y contra el neoliberalismo en los que Alaminos participó. También le marcó la invasión de Irak en 2003 y la situación en que quedó el país y el ecologismo.

Todas estas causas, y muchas más, quedan reflejadas en las creaciones que realizó a lo largo de su vida y que ahora se pueden contemplar en el Museo de Nerja.