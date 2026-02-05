El Museo Picasso Málaga actualiza la formación sobre Picasso y el programa expositivo MPM a 275 guías profesionales

El Museo Picasso Málaga está llevando a cabo un curso de formación para renovar la acreditación de guías turísticos oficiales que ya trabajan en el Museo Picasso Málaga, con el fin de que puedan continuar su labor de mediación durante el periodo 2026-2028 - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) está ofreciendo un año más formación a los guías turísticos oficiales que ya poseen su acreditación del MPM para que actualicen sus conocimientos sobre las obras que se encuentran en la pinacoteca. Así, además de explorar el recorrido expositivo 'Pablo Picasso: estructura de la invención. La unidad de una obra', los participantes están conociendo el contenido de las próximas exposiciones temporales y de las actividades que componen el programa cultural y educativo de los próximos meses.

Así lo ha dado a conocer el museo en una nota de prensa, en la que especifica que las sesiones, de una hora y media de duración, se iniciaron el 26 de enero, y 27 de enero en horario de tarde, y continúan los días 5 y 6 de febrero en horario de mañana. Toda la formación se desarrolla en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso.

Desde la apertura del Museo Picasso Málaga hace 22 años, la institución ha mantenido un estrecho contacto con las diferentes asociaciones de guías turísticos malagueños, un sector profesional de gran importancia en lo que se refiere a la experiencia personal que se llevan consigo todos aquellos que visitan la ciudad y, en concreto, el museo.

Así, desde 2003, la pinacoteca organiza periódicamente cursos de formación gratuitos en los que pueden actualizar sus conocimientos sobre Picasso y su obra, así como sobre otros artistas presentes en las exposiciones y el programa de actividades. Conocimientos que, a su vez, vuelcan en los miles de personas que forman los grupos de visitantes con los que acuden al Museo Picasso Málaga.