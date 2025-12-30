El Museo Picasso Málaga consolida su papel como referente cultural y cierra 2025 con 792.366 visitantes

Archivo - Visitantes en el Museo Picasso Málaga - MPM - Archivo

MÁLAGA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga cierra 2025 con 792.366 visitantes, una cifra que refleja la estabilización en la afluencia de público y confirma la solidez del proyecto cultural del museo.

Las actividades educativas y culturales han seguido siendo un pilar fundamental, con casi 30.000 participantes en conferencias, seminarios, cursos, proyecciones y conciertos, reforzando el compromiso del museo con la formación y la difusión del arte, ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

Asimismo, han valorado que este resultado "confirma la madurez del proyecto cultural del Museo Picasso Málaga, que mantiene una afluencia estable en un contexto de gran competencia cultural y turística".

"La cifra evidencia la fidelidad del público y el interés sostenido por la obra de Picasso y por las propuestas expositivas del museo, consolidando su papel como referente internacional y como motor cultural de la ciudad", han destacado.

La estabilidad en los visitantes refleja también la capacidad del museo para ofrecer experiencias de calidad y una programación diversa que responde a las expectativas de públicos locales y globales.

En este contexto, el director artístico del Museo, Miguel López-Remiro, ha señalado que "rozar por segundo año consecutivo los 800.000 visitantes, junto con una elevada participación en las actividades educativas y culturales, confirma la solidez y el recorrido del proyecto del Museo Picasso Málaga".

Asimismo, López-Remiro ha destacado "la voluntad del museo de trabajar con públicos diversos desde una perspectiva integradora, concibiéndolo como un espacio de conocimiento compartido, formación continua y diálogo cultural, en conexión con distintos ámbitos educativos y sociales". Esta orientación se ve reforzada por la renovación del convenio con la Universidad de Málaga, que consolida una relación estable entre el museo y el ámbito académico.

También el Museo Picasso Málaga ha expresado su más sincero agradecimiento a la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, así como a sus patrocinadores Fundación Unicaja y Fundación "la Caixa", colaboradores como la Fundación ACS y a los socios protectores que respaldan la labor de la institución.

Asimismo, reconoce el compromiso y la dedicación del Patronato, del Consejo Ejecutivo y de todo el equipo de profesionales del museo, cuya labor hace posible la programación y el desarrollo de las actividades culturales y educativas.

2025: UN AÑO DE ARTE

Por otro lado, han recordado que desde enero hasta mayo, la exposición 'Picasso: los cuadernos de Royan' reunió por primera vez los ocho cuadernos de dibujo realizados por Picasso durante su estancia en la ciudad francesa tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial acompañados de gouaches, pinturas, poemas y obras de Dora Maar, revelando una etapa especialmente prolífica de su carrera.

Además, desde noviembre de 2024 hasta el mes de abril las salas temporales del Museo acogieron la obra invitada del artista sudafricano William Kentridge 'More Sweetly Play the Dance', perteneciente a la Fundación Sorigué. Una instalación videográfica de grandes dimensiones que planteaba, entre otras cuestiones, la fuerza de la danza para mantener a raya a la muerte.

En primavera, el museo inauguró 'Farah Atassi. Genius Loci', una propuesta en la que la artista belga afrontaba el desafío de las convenciones del espacio pictórico e invitaba a imaginar la energía que habita en las formas visuales, explorando el concepto del "espíritu del lugar".

El verano trajo consigo la muestra monográfica 'Óscar Domínguez' dedicada al pintor tinerfeño adscrito al círculo de Breton, cuya audacia y experimentación lo convirtieron en una figura clave del movimiento surrealista. La colaboración con la Colección de TEA Tenerife Espacio de las Artes con el MPM permitió mostrar en Málaga estas obras, que funden lo real y lo imaginario en imágenes perturbadoras.

Finalmente, desde noviembre, la exposición 'Picasso Memoria y Deseo' abre un diálogo de alto nivel simbólico entre artistas cruciales en las décadas de 1920 y 1930, que se prolongará hasta abril de 2026. Partiendo del óleo de Picasso Estudio con cabeza de yeso (1925), la muestra reúne más de cien obras de artistas como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Claude Cahun, Man Ray o René Magritte, además de recoger la interpretación que Salvador Dalí y Federico García Lorca hicieron de la obra picassiana.

El Museo Picasso Málaga impulsa también proyectos fuera de su sede, como la exposición 'Reflejos: Picasso x Barceló', inaugurada en el Museo de Almería el 16 de diciembre de 2025 y podrá visitarse hasta el 15 de marzo de 2026.

Posteriormente, esta muestra viajará al Museo de Cádiz, donde permanecerá del 25 de marzo al 28 de junio de 2026, consolidando la vocación del museo por expandir el diálogo entre Picasso y la creación contemporánea en otros espacios culturales. El recorrido permanente 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', inaugurado en 2024 en el Palacio de Buenavista, se prorroga hasta 2028 en respuesta al interés continuado del público y a la relevancia de esta propuesta dentro del programa del Museo Picasso Málaga.

La programación expositiva del Museo Picasso Málaga para el año 2026 propone un recorrido por el arte moderno y contemporáneo a través de figuras esenciales como Pablo Picasso, Edvard Munch, Elena Asins, Joana Vasconcelos y Miquel Barceló.