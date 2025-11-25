El Museo Picasso Málaga y Fundación 'la Caixa' impulsan unas jornadas de participación social

En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Museo Picasso Málaga intensifica su Programa de Participación Social con actividades dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad y a profesionales. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) con la colaboración de Fundación 'la Caixa' organiza unas jornadas de participación social dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad y a profesionales de los ámbitos cultural, educativo, artístico y social. Esta iniciativa se enmarca en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre.

El programa especial se desarrolla entre noviembre y diciembre con propuestas que combinan arte, creación colectiva y reflexión. Las actividades toman como punto de partida la exposición 'Pablo Picasso: Estructuras de la invención. La unidad de una obra' y se centran en la participación y la diversidad, ofreciendo experiencias especialmente diseñadas para los distintos públicos.

Entre las iniciativas destaca Mitologías contemporáneas, un proyecto de cocreación iniciado en junio que ha involucrado a más de 600 personas en la creación de personajes mitológicos en yeso y relatos colectivos. Este trabajo se presentará el sábado 20 de diciembre, en un encuentro festivo amenizado por los verdiales de la Asociación Cultural de Folclore Nuestra Señora de los Dolores.

Además, la periodista y escritora Laura Fernández impartirá su taller de escritura de relatos mitológicos los días 25 y 26 de noviembre, explorando el concepto de mito en la obra de Picasso y en la contemporaneidad.

El programa incluye también el Taller Identidad, autoestima y memoria, dirigido por el fotógrafo y médico Carlos Canal, que utiliza la fotografía como herramienta terapéutica con pacientes de salud mental. Se celebrará los días 1, 2 y 15 de diciembre con participación de varias asociaciones con personas en situación de vulnerabilidad social.

El 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Auditorio Christine Ruiz-Picasso acogerá el concierto del grupo Los Aslándticos, con más de diez años de trayectoria musical a sus espaldas, la banda cordobesa se caracteriza por su estilo positivo y vitalista cargado de matices y originalidad.

Finalmente, el miércoles 10 de diciembre tendrá lugar el XV Seminario de Arte y Participación Social, bajo el título Activar lo pensado: estudios en contexto. Este foro contará con la participación de Belén de Santiago y Paula Cabaleiro, especialistas en arte, pedagogía y creación comunitaria, quienes compartirán experiencias y metodologías que emplean el arte como herramienta para la mejora social.

Quienes estén interesados en realizar sus inscripciones en estas iniciativas se deben realizar dirigiendo un correo eléctrónico a la dirección educacion@mpicassom.org