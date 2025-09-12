El Museo Picasso Málaga inaugura el Ciclo de Música de Cámara de la OFM con un concierto dedicado a Mozart y Beethoven

El Museo Picasso Málaga inaugura el Ciclo de Música de Cámara de la OFM con un concierto dedicado a a Mozart y Beethoven - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga (MPM) vuelve a acoger el Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), que este año celebra su decimonovena edición, siendo el ciclo más longevo de los organizados por esta institución musical.

El concierto inaugural tendrá lugar el martes 16 de septiembre a las 19 horas, y estará protagonizado por el Quinteto OFM, formado por José Manuel Padilla (piano), Pedro Cusac (oboe), Vicente Navasquillo (clarinete), Ana Blanco (trompa) y Albert Reig (fagot).

El programa propone un diálogo entre dos obras maestras del repertorio clásico. En la primera parte, sonará el Quinteto para piano y vientos, KV 452 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), escrito para piano, oboe, clarinete, trompa y fagot.

Compuesto en 1784, este quinteto fue descrito por el propio compositor unos días después de su estreno en el Teatro Nacional Real e Imperial de la Corte de Viena como "la mejor obra que he escrito en mi vida". En él, el piano se entrelaza con los instrumentos de viento en una conversación elegante y equilibrada, que refleja la madurez creativa del genio salzburgués.

La segunda parte se centrará en el Quinteto para piano y vientos, op. 16 , compuesto en 1796 por Ludwig van Beethoven (1770 - 1827). A pesar de estar inspirado precisamente en el quinteto de Mozart de este recital, la presente obra conserva la estructura clásica y anticipa algunos rasgos del estilo más personal de Beethoven. Fue estrenado el 6 de abril de 1797 en Viena por el Cuarteto Schuppanzigh, con el compositor al piano.

Este concierto marca el inicio de una temporada que se extenderá hasta el verano de 2026, con una periodicidad de un concierto cada mes. La programación incluye propuestas como el cuarteto de trompetas con percusión Millenium, los conjuntos musicales Cuarteto Con Fuoco y el Trío Lunar, o el dúo de clarinete y percusión Soundswood. Además, podrá escucharse un diálogo entre el jazz de José Carra y Arturo Serra o un trío con flauta, viola y arpa.

Todos los espectáculos se iniciarán a las 19 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso y las entradas, con una tarifa única de 12 euros, pueden ya adquirirse en las taquillas del Museo y en la web www.museopicassomalaga.org