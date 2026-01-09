Museo Picasso Málaga organiza un curso de renovación de la acreditación para guías turísticos oficiales de la pinacoteca. - MPM

MÁLAGA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha organizado un nuevo curso de formación dirigido a guías turísticos oficiales que ya poseen su acreditación de la pinacoteca y que deben renovarla para el periodo 2026-2028.

Así lo han informado desde el museo en una nota, en la que han explicado que esta formación permitirá a los profesionales seguir desempeñando su labor como mediadores entre la obra expuesta en el museo y los visitantes.

Desde su apertura en 2003, el Museo Picasso Málaga mantiene "una estrecha colaboración" con el sector profesional de guías turísticos, organizando periódicamente cursos gratuitos que les permiten actualizar sus conocimientos sobre Picasso y su obra, así como sobre otros artistas presentes en las exposiciones temporales.

Una formación que contribuye "a enriquecer la experiencia de los miles de visitantes que cada año recorren sus salas", han precisado, y que en esta ocasión, está dirigida a los guías turísticos oficiales que ya poseen su acreditación, para que puedan continuar con su labor de mediación entre la obra y el público hasta 2028.

El curso consta de una sesión de una hora y media de duración, que podrá realizarse los días 26 y 27 de enero en horario de tarde, de 17.00 a 18.30 horas, y 5 y 6 de febrero en horario de mañana, de 10.00 a 11.30 horas. En el programa del curso está incluida la información sobre la exposición permanente 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra'.

Los participantes podrán conocer también los pormenores y detalles de las exposiciones temporales, así como del programa cultural y del Museo. La inscripción, gratuita, puede ya formalizarse en la web www.museopicassomalaga.org. El curso, cuya presencia es obligatoria, tendrá lugar en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso.