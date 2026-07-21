El Museo Picasso Málaga presenta su campaña de verano 'Summertime'

Cartel de la campaña "Summertime" del Museo Picasso Málaga. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha presentado 'Summertime', una campaña que invita a descubrir el universo de Pablo Picasso a través del lema 'Este verano, sumérgete en el Picasso'.

La propuesta 'Summertime' invita a recorrer las salas de 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', donde los visitantes podrán descubrir una selección de refrescantes piezas vinculadas al mar, la playa, los bañistas y los paisajes mediterráneos.

A ello se suma la exposición temporal 'Joana Vasconcelos. Transfiguración', que ofrece una experiencia sensorial y visual marcada por el color, la monumentalidad y la capacidad transformadora del arte contemporáneo.

La campaña toma como punto de partida una de las imágenes más conocidas de Pablo Picasso en la playa, captada por el fotógrafo Robert Capa en Golfe-Juan, en la Costa Azul francesa durante el verano de 1948.

Capa es considerado uno de los grandes maestros del fotoperiodismo moderno y fue cofundador de Magnum Photos. Con esta serie, el fotógrafo dejó algunas de las imágenes más memorables de Picasso.

También la campaña convertirá al museo en una experiencia cultural a través de las redes sociales, donde se reflejará con el hashtag #SummertimeMPM.

Entre sus propuestas digitales, destaca una playlist musical inspirada en el clásico 'Summertime', de George Gershwin (1935). La selección reúne diferentes versiones históricas de esta composición junto a canciones que evocan el verano y acompañan la visita al museo con una banda sonora propia.

La campaña invita también a la escucha de los pódcasts del Museo Picasso Málaga, disponibles en español, y como novedad ahora también en inglés. Estos contenidos permiten acercarse a exposiciones actuales y redescubrir proyectos anteriores como Picasso Memoria y Deseo, así como muestras dedicadas a artistas como Elena Asins o Joel Meyerowitz.

La sección "Multimedia" de la web del museo pone a disposición del público vídeos con conferencias, seminarios, visitas, entrevistas y otros recursos audiovisuales que permiten profundizar en el conocimiento de Picasso.

En las redes sociales del museo también se podrá descubrir la relación de Picasso con el verano a través de curiosidades biográficas y documentales: recuerdos de infancia en Málaga, paseos por la playa o referencias gastronómicas recorrerán la trayectoria vital del artista.

Se podrán ver algunas estampas estivales del Fondo Fotográfico Roberto Otero conservado por el museo, en las que Picasso aparece relajado junto al mar o compartiendo momentos de ocio con su entorno más cercano.

La experiencia se completará con las propuestas de la librería del museo, tanto en su espacio físico como en su tienda online, donde los visitantes encontrarán una cuidada selección de artículos inspirados en el verano y en el artista malagueño, como abanicos, bolsos, pareos, toallas de playa, textiles decorados con las características líneas "marinière" o con obras de la colección.

Durante los meses de julio y agosto, el Museo Picasso Málaga abrirá sus puertas de lunes a domingo en horario ininterrumpido de 10,00 a 20,00 horas, con último acceso a las 19,30 horas, facilitando así la visita tanto a quienes disfrutan del verano en Málaga como a quienes la visitan durante sus vacaciones.

Los domingos la entrada es gratuita durante las dos últimas horas de apertura, de 18,00 a 20,00 horas. El museo cuenta asimismo con diversas reducciones y gratuidades que pueden consultarse en su página web.