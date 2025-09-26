El Museo Picasso de Málaga reflexionará sobre el legado del surrealismo en un seminario internacional

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) reflexionará cada miércoles del 1 al 29 de octubre sobre el legado del surrealismo en un seminario internacional organizado por su Centro de Estudios e Investigación, patrocinado por la Fundación Unicaja.

Desde el museo explican en un comunicado que esta actividad se da en un marco especial porque en 2024 la publicación del primer manifiesto surrealista cumplió cien años, lo que provocó que se reabriera el interés por este movimiento artístico con exposiciones, reediciones, ensayos, monografías y debates sobre sus figuras más emblemáticas y las nuevas 'voces' que pueden vincularse de algún modo a este movimiento.

Por eso, el MPM ha diseñado el seminario internacional 'El surrealismo y su doble' que reunirá a especialistas para abordar "aspectos clave de la relectura contemporánea del movimiento surrealista". Las sesiones se articularán en torno a temáticas como la proyección internacional del surrealismo, su capacidad para dialogar con otras disciplinas y culturas, y su vigencia en el pensamiento artístico actual.

Este seminario se enmarca en la nueva línea de investigación y programación del Museo Picasso Málaga centrada en el surrealismo, inaugurada con la exposición 'Óscar Domínguez', abierta al público hasta octubre de este año. Precisamente, el ciclo se abrirá con una jornada dedicada a esta figura esencial del surrealismo español y culminará con una mirada estadounidense hacia el Picasso surrealista.

Dirigido por el Catedrático de la Universidad de Málaga (UMA) Eugenio Carmona y el director artístico del MPM y el doctor Miguel López-Remiro, este seminario propone "una revisión crítica y plural del surrealismo, poniendo el acento en su carácter transfronterizo y su potencial para generar nuevas lecturas desde el presente".

Aportarán enriquecedoras perespectivas sobre la historia de este movimiento figuras el escritor, poeta y exdirector literario del Ministerio de Cultura de Francia, Daniel Maximin, o la curadora de arte contemporáneo en el Modern Art Museum of Fort, de Texas (EEUU), María Elena Ortiz.

A ellos se suman académicos e historiadores del arte de referencia internacional, como Michael FitzGerald, Estrella de Diego, Emmanuel Guigon o Neil Cox, entre otros, cuyas investigaciones han contribuido a actualizar el estudio de este movimiento.

Además de reflexionar sobre las transformaciones del surrealismo, el seminario dedicará una atención particular a la relación entre Pablo Picasso y este movimiento. "Lejos de las lecturas tradicionales, se abordarán las tensiones, afinidades y desplazamientos que marcaron ese vínculo a lo largo del tiempo", explican desde el museo.

Esta propuesta de análisis se enmarca en la labor investigadora y divulgativa del Centro de Estudios e Investigación del Museo Picasso Málaga, que tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico en torno a la figura de Picasso y su contexto, consolidando su papel como centro de investigación y plataforma de debate sobre la modernidad artística.

La inscripción a este seminario internacional es gratuita previa reserva de plaza en seminariosurrealismo@mpicassom.org 'El surrealismo y su doble' está dirigido a todas las personas interesadas en el surrealismo y sus expresiones contemporáneas, sin distinción de formación o especialización. Además, y a causa de la colaboración de la UMA, los estudiantes podrán obtener 0,5 créditos universitarios ECTS asistiendo a cuatro de las cinco jornadas previstas en el programa.

SEMINARIO INTERNACIONAL 'EL SURREALISMO Y SU DOBLE'

El miércoles 1 de octubre, tendrá lugar la primera cita, que abarcará, a través de dos ponencias, desde el legado de Lichtenberg a Domínguez, de la mano del historiador del arte Emmanuel Guigon y del ganador en 2007 del Premio Emilio Prados, Isidro Hernández. Mientras que el 8 de octubre, tendrán lugar otras dos charlas en el marco de '101 años de surrealismos' con el director adjunto del Centre Pompidou, Didier Ottinger, y el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Estrella de Diego.

Igualmente, el miércoles 15 de octubre tendrá lugar 'Surrealismo transatlántico' con ponencias del poeta Daniel Maximin y la curadora María Elena Ortiz; el 22 de octubre 'Picasso "otro"' con charlas del profesor en Edimburgo y Essex, Neil Cox, y el catedrático de Historia del Arte de la UMA, Eugenio Carmona, y, por último, el miércoles 29 de octubre llegará 'De Nueva York a Picasso' con dos ponencias del director creativo del Museo Piccaso de Málaga, Miguel López-Remiro, y del profesor Trinity College, Michael FitzGerald.